Dancsó Péter akkor lépett be a politikai térbe, amikor a hatalomnak leginkább szüksége volt rá

Az elmúlt két hétben euforikus hangulatban tudósított a fideszes sajtó a Dancsó Péter Youtube-videós körüli online agyabugyáról. Van okuk az örömre, fontos időszakban valami olyanhoz jutottak, ami nagyon hiányzott az arzenálból: egy nem kémcsőben kifejlesztett, nem a Megafon-szerverről letöltött, nem NPC, önjogán sikeres, valódi tartalomgyártó erősített rá Orbán Viktor aktuálisan legfontosabb kampányüzenetére.

HÉJ, USA, STOP THE WAR!

Az online térben a balhék, beefek pont úgy működnek, mint a rap vagy a boksz világában. A mesterséges vagy éppen organikusan kirobbanó, majd felpörgetett konfliktusok nézettséget, figyelmet generálnak, és felrázzák, összezárják a követőtábort. A végén pedig csenget a kassza, hallgat a mély. Nem is kell messze menni a kiváló illusztrációért: nem is olyan régen zajlott le az elmúlt évek legbizarrabb marketingműbalhéja, amikor Mobilfox Roli és Diller Kevin, a Mobilfox arca és tulajdonosa addig verték egymás körül a habot, amíg a feltüzelt rajongók már az utcán önkívületben skandálták a műanyag mobiltokot áruló cég nevét, és egymást taposták pár ezer levegőbe szórt forintért. Egyáltalán nem kizárt, hogy az aktuális Dancsó-beefben is szerepet játszhattak hype-szempontok, de nem is az az érdekes, hogy miért csinálta, hanem az, hogy hogyan. Nem a szokásos Dancsó-féle nyilvános leégetésről van szó.

photo_camera Kép a Patrióta (Megafon) videójából