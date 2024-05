Orbán szerint Fico merénylője nemcsak baloldali, de háborúpárti is

„Az elkövető egy háborúpárti ember volt. Miután a baloldal háborúpárti, nem indokolatlan azt mondani, hogy egy progresszív, baloldali elkövetővel van dolgunk” – erre jutott Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth rádióban, amikor a szerda délután, Robert Fico szlovák miniszterelnök ellen elkövetett merényletről beszélt.

Orbán Viktorhoz ezek szerint továbbra sem jutott el az az információ, miszerint a szlovák miniszterelnök merénylőjét, a 71 éves Juraj Cintulát az Index egy félrefordítás miatt nevezte „baloldali”-nak. Illetve ahogy a Bázis is írta, a merénylő már csak azért is nehezen nevezhető baloldalinak, mert „egy regénye cigányellenes téziseket fogalmaz meg, egy fotón pedig a szélsőjobboldalra jellemző ruhát viselő és zászlót tartó társaságban található”.

photo_camera Fotó: Orbán Viktor/YouTube

Orbán Viktor a rádiós interjút egyébként azzal kezdte, hogy a szlovákiai merénylet témájára rácsatlakozva azt mondta, „ez a része a világnak, Közép-Európa a nyugat-európainál jóval kockázatosabb vadászterüleletnek számít”. Majd arról is beszélt, hogy „ha túl tudunk lépni az emberi vonatkozásán”, azon, hogy Robert Fico „küzd az életéért, élet és halál között van”, és „ha politikai szemponbtól nézzük, ez nagy veszteség Magyarország számára” az EP-választások előtt. Mert Orbán szerint „itt nagyon kellett volna egy Robert Fico, nagyon kellett volna egy békepárti Szlovákia”.

„Eddig se voltunk sokan, akik a béke pártján voltunk, a Szentatyát tudom megemlíteni, magunkat, meg Szlovákiát” – mondta Orbán, aki később úgy fogalmazott, „Robert Ficót átmenetileg elvesztettük, de keresek új szövetségeseket”.