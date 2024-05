Szijjártó lebukása óta tudjuk: Gyurcsánynál is nagyobbat hazudtak a választások előtt

A NER eredettörténetének egyik alapja, hogy a 2006-os választás körüli hazugságokkal szálltak szembe.

Most már pontosan tudjuk: a 2022-es választás előtt a Fidesz még súlyosabb ügyben hazudott nyíltan a választóknak.

Szijjártó Péter fenyegető reakciója ennek a beismerése is egyben.

A választás előtt alapvető fontosságú ügyben hazudik a kormány, majd a győzelem után kiderül: olyan intézkedéseket vezetnek be, amelyek szembemennek minden kampányígérettel.

18 éve a magyar közélet alaptétele és állandó hivatkozási pontja, hogy ezt művelte a Gyurcsány Ferenc vezette MSZP. A 2006-os választás előtt nem hozták nyilvánosságra a valódi költségvetési adatokat, így a választópolgárok fontos információknak nem voltak a birtokában, amikor leadták a szavazataikat. A választás után pedig jöttek a gazdasági megszorítások, ellentétben mindenféle kampányígérettel.

A mai napig nincs hét a parlamentben, amikor legalább egy felszólalásban elő ne kerülne ez az ellenzékkel szemben. Talán épp ebben a pillanatban is emlékezteti erre a közönséget egy fideszes lakossági fórum előadója. A NER eredettörténetének központi eleme, hogy ezzel szálltak szembe, részben ebből építették meg a 2010-es első kétharmadot. Arról, hogy 2022-ben ezt a mutatványt részben megismételte a Fidesz, eddig is tudtunk. Azok után, hogy a kampányban a Fidesz fenyegető képet festett fel arról, milyen megszorításokat vezetne be az ellenzék, az újabb kétharmad utáni nyáron a frissen megalakult kormány maga vezette be a megszorításokat. Megszüntették a katát, a rezsicsökkentéssel és a családtámogatásokkal pedig olyan dolgokat műveltek, amiknek akár csak a megemlítéséért bárkit megafonnal döngöltek volna a földbe a kampányidőszakban. Működő ellenzék híján persze mindennek nem lett politikai következménye, a kormány népszerűsége meg sem rezdült.

A 444 csütörtökön megjelent cikke óta már azzal is tisztában vagyunk, hogy a párhuzam másik része is áll a Fideszre. Tényszerűen tudjuk, hogy a választás előtti napokban nyíltan hazudott a kormány, ráadásul egy olyan ügyben, ami a költségvetés aktuális állapotánál is súlyosabb. Magyarország biztonságát érintő kérdésben nem mondtak igazat, ráadásul háborús helyzetben.