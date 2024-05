Újrázna az illegális medvepreparátummal kereskedő fideszes, aki évről évre 100 milliós megbízásokat kap Sümegtől

A korábbi helyi botrány, a negatív országos sajtóvisszhang, de az elmarasztaló bírósági ítélet sem tudja erodálni Sümeg fideszes önkormányzati képviselője, Remete József politikai ambícióit. A Nemzeti Választási Iroda oldala szerint a Fidesz–KDNP színeiben júniusban is harcba száll a helyiek szavazataiért, győzelme esetén pedig sorozatban harmadik ciklusát kezdheti. A sztoriban hab a tortán, hogy a képviselő cége ma már százmilliós megbízást kap évente a várostól. Méghozzá úgy, hogy Remete nemcsak a képviselő-testület tagja, hanem szerepet vállal az ügyrendi, illetve a szociális bizottság munkájában, és elnöke a gazdasági bizottságnak is. Utóbbi dönt azokról a megbízásokról is, amelyekben Remete József cége, a Remete Kft. az érintett. Azt azért indokolt megjegyezni, hogy egy 2019-es bizottsági jegyzőkönyv szerint az érintettsége okán nem vesz részt a szavazásban.

Ebből egyébként kiderül, hogy a korábbi hosszú távú szerződést felmondták, azóta évente szerződnek a feladatra a Remete Kft.-vel. Mivel a közétkeztetés értéke nem éri el az uniós közbeszerzési értékhatárt, az éves időtartamra kötött szerződés nem igényel eljárást.

Az akkori dokumentum alapján megeshetett volna, hogy nem a fideszes önkormányzati képviselő cége lesz a befutó a közétkeztetési feladatoknál. Az önkormányzat ugyanis a városban működő három szolgáltató részére ajánlattételi felhívást tett közzé. A két cégből egy nem kívánt élni a lehetőséggel, a másik cég – olykor csak 1-2 forinttal, de – drágább ajánlatot adott, így a Remete Kft. feltételei voltak a legkedvezőbbek. Mellette szólt még az a tény is, hogy korábban is a kft. volt az önkormányzat partnere a feladatban.

A Remete Kft. 2019 óta nagyjából nettó 390 millió forintért kapott megbízást a közétkeztetési szolgáltatások ellátására a várostól – derül ki a város honlapján elérhető szerződéslistákból. A pontos összeg mégsem ismert, hiszen a dokumentumokban rendre a „cca” jelzővel tüntették fel az egyes szerződések értékét, ami 2019 óta jókora emelkedést mutatott, és ez nem kizárólag az elmúlt néhány év magas inflációs környezetével magyarázható. A 2019-es nettó 40 millió után 2020-ban 75 százalékkal magasabb értékre szerződtek a felek, amiből rövid időn belül 100 millió lett, majd az idei évben már nettó 140 millió forintos szerződést kötöttek.