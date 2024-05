Lázár János szerint Magyarország „a világ komoly titkosszolgálatainak is felkelti az érdeklődését”

„Magyarország iránt nagy az érdeklődés a világban, nemcsak politikai, hanem titkosszolgálati értelemben is” - mondta Lázár János építési és közlekedési miniszter az RTL-nek miután a Külügyminisztériumot ért orosz hackertámadásról kérdezték. Emellett elmondta, hogy ő 2018-ig felügyelte a hírszerzést, így tudja ha a kérdésére teljeskörűen válaszolna, azzal államtitkot sértene.

photo_camera Fotó: Lehoczky Péter/MTI/MTVA

A 2022-es választás előtti héten derült ki, hogy Vlagyimir Putyin hekkerei megtámadták a magyar külügy informatikai hálózatát. A kormány erre akkor annyit reagált: „kampányhazugságokkal nem foglalkozunk”. A 444 csütörtöki cikkéből viszont kiderült, hogy a KKM-ben pontosan tudták, hogy a támadások megtörténtek és súlyosak voltak, ahogy azt is, hogy az orosz állam hajtotta végre ezeket.

Lázár az ügy kapcsán most arról beszélt, hogy



„Magyarország olyan helyen van a háború kitörésének okán, olyan politikai küzdelmek kereszttüzében van és olyan politikai vitáknak a részese, amely a világ komoly titkosszolgálatainak felkelti az érdeklődését a nyugati és a keleti oldalon is. Magyarország iránt tehát nagy az érdeklődés a világban, nemcsak politikai, hanem titkosszolgálati értelemben is”

A minisztert később az orosz-ukrán háborúról is kérdezték. Lázár az előzetes hírek alapján arra következtet, hogy a háborús helyzet egyre rosszabb lesz Ukrajnában. Megismételte azt a kormányzati álláspontot, miszerint az EU, sőt még a NATO tagjaként is súlyos hiba lenne fegyvert és pénzt is biztosítani az ukrajnai háborúhoz.