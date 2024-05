Magyar Péter feljelenti Orbán Viktort rágalmazásért

„Feljelentem Orbán Viktor miniszterelnököt, a Fidesz elnökét aljas indokból, nagy nyilvánosság előtt elkövetett, jelentős érdeksérelmet okozó rágalmazásért” - jelentette be Magyar Péter a Tisza Párt EP-listavezetője tegnap a Facebook-on. A poszthoz pedig egy selfiet is mellékelt amin egy STOP HÁBORÚ. JÚNIUS 9. CSAK A FIDESZ! szövegű óriásplakát mellett áll. A plakáton Magyar Péter, Soros György, Karácsony Gergely és Gyurcsány Ferenc a háború szó betűiből néznek ki.

Magyar ezután leírta, hogy „a miniszterelnök, a pártja és a propagandistái hetek óta azzal kampányolnak, hogy az ellenzéki politikusok háborúpártiak, most már óriásplakátokon és videó hirdetésekben is ezt terjesztik”. Azonban szerinte ebből „elég volt”. Mint írta, szerinte a Tisza Párt támogatói és tagjai békepártiak, nem akarnak háborút és „aki ezzel ellentétes állítást fogalmaz meg, annak bíróság előtt kell felelnie a szavaiért”.

„Miniszterelnök Úr, ne legyen gyáva, ne bújjon a mentelmi joga mögé!” A bejegyzése végére pedig a rágalmazás büntető törvénykönyvi tényállását másolta be.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója később kommentben válaszolt Magyar bejelentésére, mint írta:

„Kedves Péter! Nem vagy Te nyeretlen kétéves, tudod, hogy hogyan megy ez: azt, hogy háborúpárti vagy-e, vagy sem, nem Te döntöd el, hanem a finanszírozóid és a futtatóid. S az a rossz hírem van számodra, hogy ők bizony mind háborúpártiak. Nem kicsit, nagyon. És bizony nem a menő napszemüveged miatt támogatnak Téged sem (ne haragudj, ha ezzel fájdalmat okozok), hanem azért, hogy végrehajtsd majd a parancsaikat. Úgyhogy tök mindegy, hogy mit mondasz, Te is háborúpárti leszel, illetve már most is az vagy. De ne aggódj, a magyarok nem fogják engedni, hogy a döntés a Te kezedbe kerüljön. Gát épül, árhullám levonul, aztán viszlát! Addig is jó hergelést! Üdv, Balázs”