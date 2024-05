Polkorrektség miatt nem jelölték egy német irodalmi díjra Nádas Pétert, már tajtékzik a magyar jobboldal

photo_camera Nádas Péter 2022. október 16-án a berlini Művészeti Akadémián Fotó: CARSTEN KOALL/dpa Picture-Alliance via AFP

Egy napos sincs még a balhé, de már forrong a magyar altright, és hol van még a vége.

Történt, hogy a Die Zeitben két német irodalmár, bizonyos Juliane Liebert és Ronya Othmann cikket jelentetett meg arról, hogy milyen belső viták kísérték a 35 ezer euró összdíjazású Nemzetközi Irodalmi Díj legutóbbi zsűri szavazását.

Egy nemzetközileg alig ismert, bár díjazását tekintve kétségtelenül bőkezű díjról van szó – a győztes 20 ezer euróban részesül, a többi a fordítónak jár –, amit 2009 óta minden évben a berlini Haus der Kulturen der Welt nemzetközi kultúrház ítél oda.

A cikket magyarul a prae.hu ismertette, nyomukban pedig végigsöpört a magyar nyilvánosság ilyesmire fogékony részén, már Orbán Balázs, Ungár Péter és Demeter Szilárd is megszólalt az ügyben, és még csak pünkösd vasárnap kora délután van.

A cikkből az derül ki, hogy az irodalmi díj odaítélésének folyamatában egy ponton felülíródtak az esztétikai szempontok, és reprezentációs és politikai korrektség-alapú döntések születtek. A sztori magyar vonatkozása, hogy a folyamat egyik kárvallottja a világhírű író, Nádas Péter volt.

Mi történt? Egy zsűritag megtámadta a nyílt szavazással létrejött shortlist eredményét amiatt, hogy „nem tudna együtt élni azzal, hogy a két-két ponttal jutalmazott könyvek között három fekete nő is szerepel, akiket most kizártak, míg egy fehér francia nő (Mariette Navarro) bekerült a szűkített listára.”

Az illető ezért visszavonta Navarrótól szavazatát, mire többen követték példáját, és megszavazták a cserét a shortlisten. Hogy jön ide Nádas? Hogy ő sem került shortlistre, de pont annyi szavazatot kapott, mint a három fekete nő. Amikor a zsűri vitázni kezdett arról, ki kerüljön fel a shortlistre Navarro helyett, Nádassal kapcsolatban (akit Rémtörténetek című könyvével jelöltek) elhangzott, hogy ő kiváltságos, fehér szerző, akit a kritika is szeret. Nem is őt szavazták meg.

Elsőként Demeter Szilárd robbant fel az Indexen, aki rettentően sietett, hogy azelőtt felháborodhasson a hallgatáson, mielőtt bárkinek ideje lenne megszólalni. Már két óra eltelt a cikk megjelenése óta, de még nem áll lángokban a Pozsonyi út, nem petícióznak a független-objektívak, kussol az O1G-koalíció, pedig ők bárkit készek elárulni a megfelelésért, jelen esetben akár hősüket, Nádas Pétert is. Érti is a hallgatást: „kampány van, fontosabb, hogy melyik listavezető hova nem megy el vitázni, de azért ez a csend árulkodó” – neki senki ne jöjjön azzal, hogy van élete, és nem frissíti eleget a prae.hu-t. A cikket elsőként megosztó Nyáry Krisztián pláne, aki hajlandó ekkora botrány árnyékában is cizelláltan érvelni.

A belpesti liberális értelmiséggel hasonlóan megengedő Ungár Péter is felfedezte a Haus der Kulturen der Welt Nemzetközi Irodalmi Díját:

„Tudom, hogy kampányhajrá van, és nem illik ilyenkor ilyenekkel foglalkozni, de azért szerintem érdemes azt elmondani, hogy az lenne az ideális, hogyha egy irodalmi díj kiosztásánál a zsűrit leginkább az irodalmi műalkotás minősége érdekelné. (...) A nők és a faji kisebbségek pedig az előző évszázadban, a polgárjogi mozgalmakban azt követelték, hogy az ilyen zsűrin hagyják figyelmen kívül, hogy ők nők vagy faji kisebbségekhez tartoznak, és csak alkotásaik minősége alapján ítéljenek róluk. Talán ezt a követelésüket kéne beteljesíteni. A német zsűri pedig a díjat járatta le, Nádas Pétert ezzel nem sikerült.”

És pünkösd vasárnap délutánra Orbán Balázs is megérkezett, hogy a kormány nevében védelmébe vegye Nádast:

„Nádas Péter Kossuth-díjas író kortárs irodalmunk egyik legnagyobb alakja. Ugyan politikailag általában nem őrlünk egy malomban, de Nádas Péter teljesítménye minden magyar ember nemzeti büszkeségét gyarapíthatja. Abszurdnak és teljes mértékben elfogadhatatlannak tartjuk, hogy ideológiai okok miatt hátrébb sorolják őt, és figyelmen kívül hagyják munkájának vitathatatlan értékét.”

Meg volnánk lepve, ha itt megállna a lavina. Ha érdemi fejleményről értesülünk, frissítjük a cikket.

Frissítés #1: Schiffer András!:

„A «Haus der Kulturen der Welt» irodalmi díjának odaítélésénél szerepet játszott a jelöltek bőrszíne. Na, pontosan itt kezdődik a rasszizmus. Úgy tűnik, a biológiai szelekció gondolata valahogy mindig értő fülekre talál némethonban.”