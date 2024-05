Támadók rohantak le egy külföldi diákokat elszállásoló kollégiumot Kirgizisztánban

Pénteken több száz kirgiz férfi támadt olyan épületekre Biskekben, ahol külföldi diákok, köztük pakisztáni és indiai állampolgárok laknak - írja a Deutsche Welle. A kirgiz kormány rendőröket vetett be az erőszak megfékezésére. Pakisztán és India pedig arra kérte a kirgizisztáni állampolgárokat, hogy maradjanak otthon.

photo_camera Fotó: VYACHESLAV OSELEDKO/AFP

Kirgizisztánban több ezer pakisztáni és indiai tanul vagy dolgozik. Az elmúlt napokban több tömegverekedés is volt amiben több pakisztáni állampolgár is megsérült. Most pénteken támadók csoportjai törtek be külföldi diákok lakásaiba a fővárosban, Biskekben. A történtekről videók is készültek, a felvételeken a szobákba betörő és embereket verő támadók, valamint a pakisztáni diákok szobáinak megrongált belseje látható.

Mumtaz Baloch, a pakisztáni külügyminisztérium szóvivője szombaton egy internetes bejegyzésben közölte, hogy négy pakisztáni állampolgárt elsősegélyben részesítettek, egy embernek pedig megsérült az állcsontja. Egyelőre nem világos, hogy a kirgizisztáni támadásoknak van-e pakisztáni halálos áldozata. A tömeget egy olyan május 13-i videó uszította fel, amin állítólag kirgiz és egyiptomi diákok közötti verekedés látható. Az incidens során a jelentések szerint egy kirgiz diák megsérült, ami miatt az elmúlt héten Kirgizisztánban megnőtt az idegenellenes hangulat.

A pakisztáni miniszterelnök, Shebaz Sharif elmondta, hogy mélységesen aggódik a pakisztáni diákok helyzete miatt Biskekben. Pakisztán kirgizisztáni nagykövete pedig ellátogatott a kirgiz nemzeti kórházba, hogy találkozzon a támadások után orvosi kezelés alatt álló pakisztániakkal. Pakisztán diplomáciai tiltakozó jegyzéket nyújtott át Kirgizisztánnak az erőszak miatt.

„Figyelemmel kísérjük a Biskekben lévő indiai diákok jólétét. A helyzet a jelentések szerint most nyugodt. Határozottan tanácsoljuk a diákoknak, hogy maradjanak rendszeres kapcsolatban a nagykövetséggel” – írta S. Jaishankar indiai külügyminiszter. Nem világos, hogy a tömegverekedésben megsérült-e indiai.

A kirgiz miniszteri kabinet közleménye szerint „minden szükséges intézkedést megtettek a biztonság garantálása, valamint a béke és a stabilitás fenntartása érdekében”, és a rendfenntartó erők minden közrend megsértésére irányuló kísérletet visszafognak. De egy másik nyilatkozatban a kirgiz külügyminisztérium azzal vádolta a „pakisztáni és külföldi erőket”, hogy hamis híreket terjesztenek a biskeki incidensről.