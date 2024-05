Egy honvédnak felesküdött képviselőjelöltet támad a bőrszíne miatt a Magyar Nemzet

A józsefvárosi polgármester, a kerületi parlamenti képviselő és az egyik érintett képviselőjelölt is reagált a Magyar Nemzet mai cikkére, amiben a kormánylap szerzője ezt írta: „A rasszizmus ronda dolog, ugyanakkor nem vagyunk színvakok sem”. Mint megírtuk, a publicisztika arról szól, hogy Józsefvárosban három olyan ellenzéki jelölt is indul, akiknek az apjuk nem Európában születtek. A szerző végigvette a jelölteket, majd Sorost emlegetve még a Kutyapárt EP-listavezetőjét is beilleszti a sorba:

„A kerület tizenkét körzetéből a baloldal háromban bevándorló-hátterű jelölteket indít. Miért? Véletlen lenne ez?

Éppen akkora véletlen, mint amikor a félig vietnámi Le Marietta — aki szintén egészen véletlenül két országban is a Soros Alapítvány kiképzője volt — azt feleli arra, hogyan lett a Magyar Kétfarkú Kutya Párt európai parlamenti listájának vezetője: „a semmiből Gergő és Suzi, az MKKP két társelnöke előállt” ezzel?”

Végül azzal zár, hogy nem kellene ilyen jelölteknek elindulniuk most a választáson:

„E sorok írójának felmenői sem Árpád vezérrel lovagoltak be a Kárpát-medencébe. De a társadalmi integráció nem egy vagy két nemzedéken át tart. A nyugati nagyvárosokban ma látható lánglelkű, törő-zúzó antifásokból, bevándorló woke-fiatalokból álló keltetőt nem akarunk sem Józsefvárosban, sem általában Magyarországon. Tartsanak maradinak vagy begyepesedettnek, de a bizalomépítéssel várnánk újabb öt évet. Legalább.”



Shakkour Aram az egyik, a Magyar Nemzetben megtámadott képviselőjelölt azt írta Facebookon, hogy az apja annak idején az Öböl-háború miatt jött Magyarországra. „Én már itt születtem, itt nőttem fel, Józsefvárosban jártam óvodába és iskolába, Józsefvárosban éltem le életem egy jelentős részét. Magyar az anyanyelvem, hiszen anyám is magyar, itt nőttem fel, és dolgozni fogok mindenkiért, attól függetlenül hogy új lakos vagy tősgyökeres, egyedülálló szülő vagy nagycsaládos”.

A cikk szerzőjéről azt írja, hogy „ennyire gyáva módon nem láttam még embert migránsozni. Engem nem feltétlenül zavar, ha engem támad a médiátok, ellenzéki politikus vagyok, ha jól végzem a dolgomat fogtok még írni cikkeket. Viszont ez szerintem szintlépés most a Fidesz háza táján is: Magyarországon született, Magyarországon felnőtt, magyar anyanyelvvel rendelkező magyar embereket támadtok, akik ugyanúgy (sőt jobban) dolgoznak az országért mint a fidesz propagandistái, csak más a bőrük színe, vagy nem szokványos nevük van.”

A cikkre reagált Pikó András, Józsefváros polgármestere is. Szerinte „a Fidesz annyira akarja a hatalmat, hogy a legundorítóbb, útszéli rasszizmustól sem riad vissza. A mai Magyar Nemzet három baloldali józsefvárosi jelöltre támad rá, akikben az a közös amellett, hogy egy fejlődő, zöld, befogadó Józsefvárosért dolgoznának, hogy mindhármuk édesapja külföldi származású. Abd El Rahim Ali, Camara-Bereczki Ferenc Miklós és Shakkour Aram jobb hazafiak, mint a népet meglopó, közpénzből gyűlöletet keltő fideszesek valaha lesznek”.



Majd külön-külön is ír a jelöltekről:

Abd El Rahim Ali felesküdött magyar honvéd, aki a lenti képen is látható.

Camara-Bereczki Ferenc Miklós Józsefváros, ha nem Budapest, egyik legjobb önkormányzati képviselője. Abban a negyedben nőtt fel, ahol indul, együtt lélegzik a környéke problémáival, és mindenki, aki ismeri (márpedig mindenki ismeri) tisztelettel beszél a munkájáról.

Shakkour Aram édesapja a háború elől menekült annak idején Magyarországra, Józsefvárosban született, itt nőtt fel, ide járt óvodába, ide járt iskolába és a közért szeretne dolgozni. Teszi ezt úgy, hogy a Szikra tagjaként fiatal kora ellenére is alaposan megtapasztalta, mit jelent, ha a hatalom rátámad egy közösségre.

„Ezek az emberek a közösséget, a szűkebb hazájukat szeretnék képviselni, értük fognak dolgozni. Ez hazafiság. A rasszista uszítás nem az” - írja Pikó

Jámbor András, kerületi parlamenti képviselő, a Szikra Mozgalom vezetője így reagált: „Nem, kedves barátaink ott a Magyar Nemzetnél, nem színvakok vagytok, hanem rasszisták! Amikor nem a teljesítményt nézitek, hanem a származást három embernél, akiknek mindegyike itt nőtt fel és itt tesz a közösségért, akkor rasszisták vagytok!”



Jámbor úgy folytatja: „Hallottuk, hogy eddig is toltátok a suttogó propagandát, a hazugságot róluk, de most legalább mindenkinek és nyilvánosan kimutattátok, mit gondoltok valójában! Nekünk ők a közösség tagjai, akik tesznek ezért a kerületért, dolgoznak az itt lakókért, de nektek, a munka nem érdekes, csak gyűlölködni akartok, hogy hatalmat szerezzetek, hogy a saját érdeketekben használjátok!Hol a nagy békepártiság, amikor a Fidesz egy honvédnak, egy háború elől menekült gyemekének megy neki azért, hogy visszaszerezze a hatalmát?