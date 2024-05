Inflációból móresre tanítottuk tavaly Európát, egyes árak és tarifák az uniós átlag két-háromszorosával nőttek

A vendéglátóhelyek és a szállások tarifái átlagosan 23,8 százalékkal nőttek tavaly, ami majdnem háromszorosa az uniós átlagnak – számolt be a KSH legfrissebb adatai alapján az RTL. A statisztikai hivatal friss kiadványára hivatkozva arról is hírt adtak, hogy a magyarországi bútorüzletekben az uniós tagállamok átlagának több mint kétszeresével, míg a ruhaboltokban közel kétszeresével nőttek az árak.

Egy év alatt legnagyobb mértékben a különféle péktermékek drágultak, a kenyér és az édesipari lisztes áruk – például különféle kekszek – ára 36-38 százalékkal emelkedett. Pedig az újra növekedő pályára áll ukrán gabonaimport jelentősen csökkentette is a termelői árakat, idézett az RTL a KSH jelentéséből. A híradónak nyilatkozó szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy az infláció csökkenése ráadásul csak azt jelenti, hogy a tavaly nagyon megdrágult termékek most már lassabban drágulnak tovább.

A fogyasztói árak az év első néhány hónapjában valóban a tavaly megszokott töredékével, éves alapon kevesebb, mint 4 százalékkal nőttek. De az is igaz, hogy a 14 hónapos csökkenő trendnek mostanra vége lett, és áprilisban már nagyobb volt az éves áremelkedés, mint márciusban.