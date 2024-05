Románia keleti részén is érzékelni az orosz elektronikai hadviselés következményeit

Románia keleti részén is érzékelhetők az orosz elektronikai hadviselés következményei, írja a Transtelex. Az orosz technológiák fenyegetik a navigációs rendszereket, ami jelentős kockázatot jelent a hajózás és a légi közlekedés számára.

A lap a román külügy egy intézményének a jelentését idézi: „A kommunikáció és a tájékozódás megzavarása növelheti a légi és tengeri balesetek kockázatát, akadályozva a szállítási műveleteket és jelentős gazdasági veszteségeket okozva. Az ilyen akciók károsíthatják a távközlési infrastruktúrát is, és alááshatják a nemzetbiztonságot azáltal, hogy érzékeny információkat gyűjtenek és félrevezetik a védelmi rendszereket” – áll a jelentésben.

photo_camera A román haditengerészet egyik tengerésze gyakorlaton a Fekete-tengeren 2024. április 16-án. Fotó: DANIEL MIHAILESCU/AFP

A jelenség az orosz-ukrán háborúhoz közel eső többi régióban is érzékelhető. A Balti-tenger feletti GPS-jeleket az utóbbi időben orosz drónellenes tevékenységek zavarhatták meg. Egy finn légitársaság fel is függesztette az észt Tartuba tartó járatait. Az észt kormány pedig bejelentette, hogy a helyzetet a NATO-ban és az EU-ban is tárgyalni fogják, mivel a zavarás hibrid támadásként is értelmezhető.

Emellett rendszeresek az orosz állami kibertámadások az EU-ban. Május elején a német, a cseh és a lengyel kormány is támadásokról számolt be. De ne feledkezzünk meg a magyar külügyet ért, súlyos következményekkel járó támadásokról sem, melyeket a kormány egészen mostanáig tagadott.