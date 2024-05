Németh Balázs lesz az egyik műsorvezető a közmédia EP-vita műsorában

Németh Balázs, az M1 egykori híradósa és Volf-Nagy Tünde, Novák Katalin volt kommunikációs igazgatója fogja vezetni az M1 európai parlamenti választási vitaműsorát, tudta meg a Média1.

Jövő csütörtökön, május 30-án este tartja az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató a június 9-i európai parlamenti választásokat megelőző élő televíziós választási vitaműsorát az EP-listavezetők számára.

Németh Balázs 2022. augusztus végén közös megegyezéssel távozott az állami médiától, akiről ezután hamarosan kiderült, hogy a budapesti atlétikai világbajnokságot szervező cég, a Budapest 2023 Nonprofit Zrt. vezérigazgatójaként dolgozhat tovább.

Az MTVA május 10-én jelentette be, hogy megkezdte egy nyilvános, EP-választási vita szervezését. Magyar nem sokkal előtte lengette be, hogy tüntetést szervez a közmédia székháza elé, amennyiben nem lesz vita vagy nem olvassák be a tévébe a követeléseiket. Később Magyar Péter úgy reagált a hírre, hogy nem fogadják el a köztévé felkérését, ha a választási vitára nem élőben, vagy nem főműsoridőben kerül sor. A közmédia bejelentése óta Donáth Anna, Dobrev Klára, Róna Péter és Vona Gábor is jelezte, hogy ott lesz a vitán. Szombat délután Deutsch Tamás, a Fidesz listavezetője is csatlakozott hozzájuk.