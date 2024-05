Gyanúsan olcsó lőtérvásárlással és természetkárosítással került be korábban a hírekbe a cég, amivel Sulyok Tamást hírbe hozták

Habár most a zsebszerződéssel szerzett Csongrád megyei termőföldek és Sulyok Tamás államfő akkori ezzel kapcsolatos szegedi ügyvédi ténykedése miatt került a figyelem középpontjába az Agronómia (a cégnyilvántartás szerint Agronomia) Kft., a társasághoz kötődő több botrányos ügyről is beszámolt a helyi sajtó az 1990-es és 2000-es években.

Igaz, a problémás ügyek mellett volt egy termelési riportok stílusában született dicsőségjelentés is, 2001-ben a Délvilág épp arról írt, hogy Deszken „egyetlen zsebszerződést sem kötöttek”, és a polgármester épp az Agronómia Kft.-t említi az egyik jó példaként. „A két osztrák befektető kezében lévő társaság napjainkban 800 hektáros földön gazdálkodik. Az egykori Maros téesz szarvasmarhatelepét korszerűsítették, a káefté állattenyésztéssel is foglalkozik, méghozzá nagyon magas színvonalon” – mondta a cégről az MSZP-s Simicz József polgármester (2010-ig állt Deszk élén, utódja, Király László is MSZP-sként nyerte az első két választását, 2019-ben már függetlenként győzött és most is függetlenként indul).





Az első hírek 1995. májusából származnak: a Reggeli Délvilág május 9-én, a Délmagyarország május 11-én számolt be arról, hogy a honvédség egy 13,7 hektáros, hosszú időn át lőtérként használt újszegedi ingatlant adott el. „Az ingatlan nyilvántartási értéke 60 millió forint. Szakértők szerint a piaci értéke ennél lényegesen magasabb: minimum 100 millió” – mondta a területről Póda Jenő akkori MDF-es országgyűlési képviselő (ő egészen 2019-ig volt politikus, az MDF széteséses után fideszes, majd KDNP-s, ma egy önkéntes nyugdíjkassza ügyvezető igazgatója). Ehhez képest az Agronómia Kft.-nek 12 milllió forintért sikerült megszereznie, tehát Póda számításából kiindulva ötöd- vagy nyolcadáron.

A Honvédelmi Minisztérium szerint viszont jól jártak az ingatlan eladásával. Erdélyi Lajos akkori minisztériumi szóvivő azt mondta a Délmagyarországnak, hogy az ingatlant 1994 elején felbecsültették, az értékbecslő 8,6 millió forintban állapította meg az értékét. Ezután egy zárt pályázaton próbálták eladni, de egy érdeklődő sem volt, majd jött az Agronómia, és megtette a 12 milliós, tehát a HM szerint az értéknél magasabb vételi ajánlatot (a 60-100 millió és a 8,6 millió között feszülő ellentmondásról nem volt szó a cikkben).

Az ügyletről a lap megkérdezte a cég akkori ügyvezetőjét, Gyuris Gyulát is. „Nem mondhatni, hogy repesett volna az örömtől”, nem válaszolt sem arra a kérdésre, hogy honnan tudták meg: eladó az újszegedi lőtér, sem arra, hogy mi a tervük vele: „nem gondolhatja komolyan, hogy üzleti titkokat kifecsegek” (viszont érdekelte, honnan tudta meg az újságíró a rádiótelefonja számát).

A telek viszont később is okozott problémát nekik. Pontosabban az azzal kapcsolatos tervek. Amikor ugyanis 2007-ben a tulajdonukban lévő egykori lőtéren lakóparkot akartak építeni Lőtér II. lakópark néven (Lőtér I. néven már akkor is folytak lakásépítések magántulajdonú telkeken), a körzet önkormányzati képviselője attól tartva, hogy kivágatják a hat hektár erdőt, közparkká akarta nyilváníttatni a lőteret. A javaslatát a közgyűlési többség leszavazta, Botka László polgármester többek között azzal érvelt, hogy a közgyűlés már 2001-ben lakóterületté nyilvánította a területet.

A képviselői félelem nem tűnt teljesen alaptalannak: mint a Délmagyarország 2007. szeptember 27-i számából kiderül, az agrártárca erdészeti osztálya már 2006-ban engedélyezte az Agronómiának, hogy „a területen lévő körülbelül hat hektár erdőt kivonja a termelésből”. Az akkori ügyvezető, Döme Lajos erről azt mondta: a kivonás „technikai jellegű lépés, és nem azt jelenti, hogy automatikusan kivágják a fákat”, néhány mondattal később ezt már úgy árnyalta: „a város építési szabályzatában is szereplő két védett fasor és a védett fák mindenképpen megmaradnak”.

A terület 2007-ben így nézett ki:

A beruházást egyébként 2009-ben tervezték megindítani. Nem tudjuk, lett-e belőle valami, a Lőtér II. néven emlegetett projektre mindenesetre nincsenek találatok, de a kertvárosiasan beépített utcákról nem látszik, hogy hol lenne a Lőtér I. és Lőtér II. lakóparkok határa.

Azt tehát nem tudjuk, mi lett a hat hektárnyi fával. Azt viszont igen, hogy egy évvel később ismét természetkárosítás miatt emlegették az Agronómiát. A Délmagyarország 2008 áprilisában számolt be arról, hogy „fölszántották a Deszk határában lévő, védett természeti értéket képviselő ősgyep többhektáros területét”, a település alpolgármestere 70 hektárra becsülte a felszántott területet. Ami helyi védelem alatt állt, és része volt a Natura 2000 programban védettséget kapott területeknek is.

Az Agronómia Kft. elismerte, hogy ő felel a természetkárosítás miatt, de azzal mentegetőztek, hogy a haszonbérleti szerződés keretében használt területről „a rendelkezésünkre álló hivatalos dokumentumok alapján egyértelműen megállapítható, hogy a nevezett terület nem minősül ősgyepnek”. A területileg illetékes akkori zöldhatóság, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség igazgatója, Kardos Sándor viszont közölte, hogy a felszántott ősgyep igenis a Natura 2000 programban védetté nyilvánított területek közé tartozik. Arról viszont, hogy az ügynek miatt lett a vége, egyetlen cikket sem találtunk sem netes kereséssel, sem az Arcanum adatbázisában.

Ha újszegedi vagy deszki vagy, esetleg az Agronómiánál vagy a megszűnt zöldhatóságnál dolgoztál, és tudsz arról, mi történt a Lőtér II. lakóparkkal, illetve mi lett az ősgyepkárosítás vége, írd meg, és megírjuk!