Égeti a pénzt az MVM Dome, a Groupama Aréna viszont busás osztalékot fizet a francia üzemeltetőknek

Nagyot álmodott a kormány, amikor a 2022-es kézilabda-Európa-bajnokságra nettó 78 milliárd forintból egy már a tervek alapján is indokolatlanul nagynak tartott, 20 022 férőhelyes arénát húzott fel a Népligetben, gyakorlatilag a Fradi futballstadionjával szemben. Már akkor is joggal merült fel, hogyan lehet megfelelően hasznosítani egy ekkora létesítményt, főleg úgy, hogy tőle egy kőhajításnyira ott van a bérelhető helyek tekintetében riválisnak számító, és már jól bejáratott Groupama Aréna. A kormány nem aggódott, elképzeléseik szerint a számos teremsportra alkalmas, „világszínvonalú” csarnok egyebek mellett kiállítások, koncertek, egyéb rendezvények helyszínéül is szolgálhat. Az üzemeltetésért a szomszédos Fradi-stadiont is kezelő Sportfive Kft., pontosabban annak leánycége, a Sportfive MPA Kft. felel.

A grandiózus álmokkal egyelőre nem ér fel a valóság, így a francia tulajdonosok nem lehetnek túlzottan boldogok. Az üzemeltetésért felelős cég friss beszámolója szerint ugyanis masszívan veszteséges az MVM Dome.

Nem sikerül gazdaságosan működtetni