Ellenzéki aktivisták blokkolják a gödi Samsung-gyár bejáratait

Ülő tüntetéses tiltakozásba kezdtek ellenzéki aktivisták szerda este a gödi Samsung-gyár bejáratai előtt. Az LMP, a Momentum és a Párbeszéd aktivistái a Göd-ÉRT Egyesület és a Greenpeace közös tüntetése után ültek le a gyárhoz vezető utakra, hogy ezzel tiltakozzanak a működése ellen. Az aktivisták kifogásolják, hogy a gyár annak ellenére is tovább üzemel, hogy a bíróság ideiglenesen felfüggesztette egységes környezethasználati engedélyét.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület május elején Facebook-bejegyzésben tette közzé, hogy

„helyt adott a Budapest Környéki Törvényszék egy gödi civil szervezet Samsung SDI Zrt. ellen benyújtott keresetnek, és ideiglenesen hatálytalanította a gödi akkumulátorgyártó üzem környezethasználati engedélyét”. Mint írták „ebből következően a hatóságnak meg kell tiltania a gyár környezethasználatát, és el kell rendelnie az üzem működésének felfüggesztését”. A végzés kézhez vételétől kezdve szerintük a Samsungnak le kellett volna állítania a működéséhez szükséges belső erőművet és az akkumulátor-gyártósorokat, azonban ezt máig nem tették meg, és hatályos engedély nélkül folytatták a termelést.

Ezért az egyesület szerda estére tüntetést szervezett a létesítmény elé, ahol rövid beszédekben tiltakoztak a történtek miatt, és elmondták, hogy szerintük a Samsung ellenőrzés nélkül mérgezi a környezetét, kockáztatja az ott élők egészségét. A Greenpeace bejelentette, hogy petíciót is indítottak, amiben követelik, hogy egyetlen új akkumulátorgyár se épüljön, amíg az iparágra érvényes szabályozást és az azt betartatni képes intézményrendszert létre nem hozzák.

A tüntetés végén a Momentum, az LMP és a Párbeszéd aktivistái az útra ülve elzárták a gyár több bejáratát is, hogy megpróbálják blokkoloni az üzem forgalmát. Ez azonban többszöri próbálkozásra sem járt teljes sikerrel, ugyanis hiába ültek át a gyár körüli bevezető út több pontjára, és hiába vetették be a Momentum plakátos autóját is, az összes kijáratot így se sikerült lezárniuk.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Közben a Pest Vármegyei Kormányhivatal is reagált a történtekre, mint írták, „a bíróság nem a gyár bezárását, hanem egyes tevékenységek korlátozását írja elő, amelyet a kormányhivatal vizsgál. A bíróság döntése a sajtóban megjelent hamis állításokkal ellentétben nem azt jelenti, hogy a gyár teljes működését fel kell függeszteni, hanem azt, hogy azokat a tevékenységeket kell a vállalatnak korlátoznia, amelyekhez egységes környezethasználati engedély szükséges”.

Emellett a „bíróság döntésének betartása kötelező a vállalkozásra nézve, a kormányhivatal ezt folyamatosan figyelemmel kíséri. Szükség esetén a kormányhivatal a jogszabályi keretek között fellép, azonban az egységes környezethasználati engedélyhez nem kötött működés korlátozására a kormányhivatalnak a bírósági végzés alapján sincs jogi lehetősége.”