Írország, Spanyolország és Norvégia is elismerheti a palesztin államot

Írország és Spanyolország várhatóan szerdán jelenti be a palesztin állam hivatalos elismerésére vonatkozó terveit, írja a Guardian. Izrael közben arra figyelmeztetett, hogy a lépés „a szélsőségességet és az instabilitást táplálja”.

A három ír kormányzati vezető - Simon Harris miniszterelnök, Micheál Martin miniszterelnök-helyettes és Eamon Ryan miniszter - szerda reggel tart sajtótájékoztatót, és Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök is szerdán jelentheti be, hogy országa elismeri Palesztina függetlenségét. A Reuters arról ír, hogy Norvégia is hasonló bejelentésre készül.

photo_camera Gáza április 8-án, fél évvel a Hamász és Izrael háborújának kezdete után Fotó: -/AFP

1988 óta az ENSZ 193 tagállamából 139 ismerte el a palesztin államiságot. Az ír kormány korábban úgy nyilatkozott, hogy az elismerés kiegészítené a béketörekvéseket és támogatná a konfliktus kétállami megoldását.

Sánchez az egyik legszókimondóbb európai vezető volt Izrael gázai offenzívájával kapcsolatban. Többször is kijelentette, hogy a kétállami megoldás továbbra is az egyetlen válasz a közel-keleti válságra. Miközben elítélte a Hamász „megdöbbentő terrorcselekményeit”, és elismerte Izrael jogát a védekezésre, Sánchez feldühítette az izraeli kormányt azzal, hogy a halott palesztinok számát „elviselhetetlennek” nevezte, és hangsúlyozta, hogy Izrael nem ölhet meg ártatlan civileket, köztük több ezer gyermeket. Spanyolország szocialista miniszterelnöke azt is mondta, hogy „valódi kétségei” vannak azzal kapcsolatban, hogy Izrael betartja-e a nemzetközi humanitárius jogot a gázai offenzíva során. Az izraeli külügyminisztérium kedden óva intette Írországot egy ilyen lépéstől, az X közösségi médiaplatformon közzétett bejegyzésében azt írta, hogy ezzel „bábuvá válnának a Hamász kezében”, és a döntés „terrorizmushoz, instabilitáshoz vezetne a térségben, és veszélyeztetné a béke lehetőségét is”.

Hétfőn háborús bűnök miatt elfogatóparancsot adott ki a Nemzetközi Büntetőbíróság főügyésze Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök és a Hamász gázai vezetője ellen. Netanjahu antiszemitizmusnak tartja a lépést, hamisnak és abszurdnak nevezte azt.