Magyar tüntetést szervez a köztévé választási vitájának helyszínére

„Még ahhoz is gyáva a köztelevízió, hogy a saját épületében rendezze meg! A Várkert Bazárban rendezik, ahol a fideszes gyűléseket szokták. Innen is üzenem vezérigazgató úr, hogy nem a tévé elé, hanem a Várkert Bazár elé jelentettünk be tüntetést a vita idejére,” mondta Magyar Péter Solton. Hozzátette:

„Oda várjuk a magyar emberek tízezreit, és ott fogjuk élőben követni ezt az úgynevezett vitát. Ott találkozunk vezérigazgató úr, már ha elmer jönni!”

link Forrás

Magyar megismételte, amit korábban Facebook-posztjában is írt: