Ollóval támadt osztálytársaira egy másodikos Székesfehérváron

Nyakon akarta szúrni egy ollóval az osztálytársát egy másodikos gyerek Székesfehérváron, mielőtt megfékezték volna, másokat is célba vett, nekiment a tanárának is, írja a Telex. A lap szerint az eset még május 17-én történt a Vörösmarty Mihály Általános Iskola Farkasvermi úti tagiskolájában. Úgy tudják, hogy nem ez az első súlyos tette a gyereknek, korábban már jelentették a problémás viselkedését a tankerületnek is. Az ollós esetről a Telex megkeresésére a Székesfehérvári Tankerületi Központ csak annyi árult el, hogy

tudnak róla, „az ügyben feljelentés történt, az érintett iskola a hatóságok rendelkezésére áll.”