Tiborcz-adót vezetne be az V. kerületben Juhász Péter

„A Tiborcz-adó nem más, mint a milliárdos értékű üzleti ingatlanok arányos adóztatása. Tehát nem négyzetméter arányosan, hanem vagyoni értékük alapján adóztatjuk meg azokat a milliárdos értékű ingatlanokat, amiket Rogánék átjátszottak Tiborcz, Orbán Ráchel, Mészáros Lőrinc és hasonlók kezére a kerületiek vagyonából” – írta Juhász Péter V. kerületi polgármesterjelölt a Facebookon. Szerinte az arányos közteherviselés és az igazságosság elvével az értékalapú ingatlanadó van összhangban. Azt írta, nincs rendben, hogy „négyzetméter arányosan ugyanannyit adózik a helyi kisiparos, az élelmiszerbolt és a gyógyszertár, mint a kerületiek vagyonából kijátszott ingatlanban luxus szállodát üzemeltető Fidesz oligarcha”.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

„Így lehet helyreállítani a világ rendjét, az igazságosságot, helyrehozni azt a bűnt, amit a helyi Fidesz Rogán vezényletével, és Szentgyörgyvölgyi asszisztálásával elkövetett az elmúlt évtizedben”. Juhász azt írta, hogy a pénzből a társasházak vízvezetékcseréjét és a nyílászárók cseréjét is finanszíroznák.

Tiborcz-adóval kampányolt Karácsony Gergely is 2019-ben, azt minden félmilliárd forintot meghaladó értékű fővárosi ingatlanra kivetette volna. Tiborcz Istvánt annyira zavarta, hogy róla nevezték el az intézkedést, hogy még a 444-ről is leszedette volna az erről szóló tudósítást. A miniszterelnök veje Karácsonyt is beperelte, de ezt a pert elveszítette. A Fővárosi Közgyűlés el is fogadta az építményadót, de az csak a Margitszigetre korlátozódik, mert ott van adóügyi hatásköre.