A német szociáldemokratákat is célba vette az orosz hekkercsoport, de a német reakciók gyökeresen eltérnek Szijjártóétól

Több, az orosz titkosszolgálatokhoz köthető csoport hekkelte rommá 2021-ben a Külgazdasági és Külügyminisztérium informatikai rendszerét, amit a kormány képviselői laza legyintéssel neveztek kampányhazugságnak. Mivel a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatója által jegyzett jelentésből egyértelműen kiderült, kik állnak a KKM informatikai rendszerének megtámadása mögött, érdemes megnézni, az utóbbi időben milyen reakciók érkeztek ugyanezen csoportok támadásaira Magyarország szövetségesi rendszerén belül. Emlékeztetőül, a támadók kilétéről Szabó Hedvig altábornagy az alábbit írta: „Az elmúlt időszakban történt támadások a támadási attribútumok révén az APT28 (orosz, GRU) és APT29 (orosz, FSB v. SVR) csoportokhoz köthetőek.”

photo_camera Részlet Szabó Hedvig NBSZ főigazgató leveléből, amelyet az akkor még a külügyben dolgozó Vargha Tamásnak, a polgári hírszerzésért felelős államtitkárnak címzett. Fotó: 444

Az APT28 legutóbb május elején került a hírekbe, amikor kiderült, hogy Olaf Scholz német kancellár pártja, a Szociáldemokrata Párt (SPD) ellen hajtottak végre kibertámadást, melynek keretében a Microsoft Outlook sebezhetőségét kihasználva, a „felhasználó beavatkozása nélkül” szívtak le adatokat.

Csehországban szintén az Outlook sebezhetőségét használták ki, és meg nem nevezett állami intézmények ellen indítottak támadást, és korábban hasonló, rosszindulató tevékenységet detektáltak Litvániában, Lengyelországban, Szlovákiában és Svédországban is, de ezek részleteit nem ismerjük. A németek viszont nyilvánosságra hozták azt, hogy a kancellár pártját orosz hekkertámadás érte, ami egy sor országból váltott ki olyan éles reakciót, ami túlmutat az SPD levelezésének feltörésén.

Május 3., a nyilatkozatok napja

A német kormány elítélte az APT28-at az SPD elleni kibertámadás miatt, nagyon határozott diplomáciai álláspontot képviselt, a külügyminiszter behívatta a berlini orosz nagykövetet, majd hazahívta saját moszkvai nagykövetét konzultációra. Annalena Baerbock külügyminiszter kijelentette: „Ez teljesen tűrhetetlen és elfogadhatatlan, és ennek következményei lesznek”. (A félreértések elkerülése végett, Baerbock ezzel az elkövetőknek üzent, nem az esetről író újságíróknak.)

photo_camera Annalena Baerbock német külügyminiszter Fotó: THOMAS KOEHLER/dpa Picture-Alliance via AFP

A németektől függetlenül a cseh külügyminisztérium is közleményt adott ki: „[Csehország] határozottan elítéli az orosz állami irányítás alatt álló APT28 nevű szereplő tevékenységét, amely hosszú távú kiber-kémkedési kampányt folytat az európai országokban”. A cseh külügyminiszter is bekérette orosz nagykövetet. Az Egyesült Királyság is beállt a sorba, és saját nyilatkozatában ítélte az orosz hírszerző szolgálatok rosszindulatú kibertevékenységét.

Ugyanaznap a NATO is közleményt adott ki: „Szolidaritást vállalunk Németországgal egy politikai párt, jelen esetben a Szociáldemokrata Párt elleni rosszindulatú kibertámadást követően”.