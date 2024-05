Felfüggesztették Csipest, aki Kozák Danuta szerint munkavégzésre alkalmatlan állapotban zaklatta, miközben ő majdnem meztelenül feküdt egy gyúrópadon

Azonnali reakciókat váltott ki a hatszoros olimpiai bajnok Kozák Danuta posztja, aki csütörtök reggel jelezte nyilvánosan, hogy minden kapcsolatot megszakít Csipes Ferenc edzővel, miután állítása szerint Csipes folyamazosan szóban bántalmazza, szidalmazza, sértegeti, és rendszeresen munkára alkalmatlan állapotban jelenik meg.

photo_camera Csipes Ferenc egy szegedi válogatóversenyen a Maty-éren. Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Kozák Danuta erről reggel 3/4 kilenckor tette ki a posztját a Facebook-falára, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség pedig nem egészen két és fél órán belül bejelentette, hogy fegyelmit indít Csipes ellen. Az eljárás lezárásáig ideiglenesen felfüggesztik Csipest az edzői tevékenység alól.



„Kozák Danuta a magyar sportélet álló csillaga, a valaha élt legeredményesebb női sportoló Magyarországon, aki egy csodálatos pályafutás méltó lezárására készül a párizsi olimpián, amelyhez mi minden lehetséges támogatást megadunk számára”



- írja közleményében a Magyar Kajak-Kenu Szövetség. A lépésekről a szövetség Csipes Ferenc klubjával, a Budapesti Honvéd Sportegyesülettel is egyeztetett. A Honvédot a 24.hu is megkereste, Gergely István, a Honvéd ügyvezetője pedig azt nyilatkozta, hogy ők is azonnal léptek: ad hoc fegyelmi bizottságot állítottak fel, és együttműködnek a Magyar Kajak-kenu Szövetséggel is, mert ez „a közelgő olimpia miatt a teljes magyar kajak-kenu sport ügye”.

„Elöljáróban annyit mondhatok, bármilyen sportágról, bármilyen szakmai múlttal, eredménnyel rendelkezi edzőről van szó, amit Danuta leírt, azt a fajta gyakorlatot, hozzáállást, magatartást nem tudjuk tolerálni sem most, sem a jövőben. Végleges döntés csak a kivizsgálás lezárása után tud születni.”

Kozák Danuta a szülése után két év kihagyást követően tavasszal tért vissza, szeretne kijutni a párizsi olimpiára. Párosban a társa éppen Csipes Ferenc lánya, Csipes Tamara. Kozák szerint az edző folyamatosan „bomlasztja és idegeli a tájékoztatót megnyert csapathajók versenyzőit, beleértve a sajátjait és a saját lányát is”.