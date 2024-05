„Mit, miért tesz a kormány?” Továbbra is ezzel a címmel tart kormányinfót Gulyás Gergely és az új kormányszóvivő, Vitályos Eszter. De a „mit, miért”-en kívül remélhetőleg arra is választ kapunk, hogy Szijjártó Péter miért tart ki továbbra is amellett, hogy kampányhazugság az a tény, miszerint orosz hackerek feltörték a KKM rendszerét, vagy hogy a kormány szerint Sulyok Tamásnak le kell-e mondania, ha külföldi kézre juttatott magyar termőföldet bármikor is.