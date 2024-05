VSquare: Orbán arcfelismerő megfigyelő-kamerákról is megegyezhetett Kínával

Ugyan a két fél nem tette nyilvánossá a többi, köztük a kínai rendőrök magyarországi járőrözését érintő biztonsági megállapodással együtt, de fejlett AI-val, például arcfelismerő szoftverrel ellátott térfigyelő kamerákat is telepíthetnek Magyarországra a kínaiak Orbán Viktor és Hszi Csin-ping kínai elnök találkozóján – írja a VSquare a legújabb hírlevelében a kínai–magyar tárgyalásokra rálátó forrásokra hivatkozva.

A VSquare szerint még ha csak az is a cél a kínai térfigyelő kamerákkal, hogy a kínai befektetéseket, intézményeket és azok munkatársait figyeljék meg, az is aggaszthatja a NATO-szövetségeseket, ha a kínai hadsereghez/hírszerzéshez köthető, akár nyugati szankciók alatt álló techcégek is szerepet kapnak.

photo_camera Illusztráció: Kiss Bence/444

Belgrádban 2019-től indult el a kínai Huawei arcfelismerő képességgel bíró térfigyelő kameráinak telepítése, és bár az arcfelismerő funkciót hivatalosan nem használják, a hatóságok ezt bevetve szabtak ki bírságokat tüntetőkkel. A Telex felidézte, hogy Szerbia más városaiban annak a Dahua nevű kínai cég megfigyelőrendszereit telepítették, a cég 2019 óta van az USA szankciós listáján, mert a gyanú szerint a Dahua fejlesztette ki azt a szoftvert, amivel a kínai kormány figyeli meg és zárja átnevelőtáborokba az ujgur kisebbséget a Hszincsiang-Ujgur Autonóm Területen.

A VSquare szerint Orbán azért tud ezekben megegyezni Kínával, mert a V4-ben sincs megegyezés az ehhez való viszonyulásról. Szlovákia Magyarországhoz hasonlóan nyitottan viszonyul Oroszországhoz és Kínához, Lengyelország inkább Putyin-ellenes, de Kínával megengedőbb, Csehország viszont mindkettővel szemben elutasító.

A – Kínában bevett és korlátlan – totális megfigyelés okozta veszélyről öt éve itt írtunk hosszabban.