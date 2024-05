Washington oroszországi célpontok ellen is engedélyezheti amerikai fegyverek bevetését az ukránoknak

Az egyre nagyobb nyomás, a határon túlról kilőtt orosz siklóbombák és a lassú, de folyamatos orosz előrenyomulás miatt Washingtonban azt fontolgatják, hogy oldanának az egyik legnagyobb eddigi amerikai tabun Ukrajna támogatásával kapcsolatban, és oroszországi célpontok ellen is megengednék bizonyos amerikai fegyverzetek bevetését Kijevnek - írja a New York Times.

A háború kezdete óta vörös vonal az Egyesült Államok számára, hogy amerikai fegyvereket csak ukrán területen használjanak az oroszokkal szemben, idáig ugyanis alapvetés volt, hogy az oroszországi célpontok elleni bevetésük további eszkalációs kockázatot jelentene. Emiatt az ukránok idáig főleg ukrán gyártású drónokkal támadták Belgorodot és más oroszországi bázisokat, fejlettebb fegyverzeteket nem tudtak bevetni.

Az ukrán támadó drónok ellen azonban a fejlődő elektronikai hadviselésnek köszönhetően az oroszok egyre hatékonyabban képesek védekezni, miközben Harkiv környékét a határ orosz oldaláról kilőtt siklóbombákkal fenyegetik.

Zelenszkij ukrán elnök folyamatosan kéri ennek a tiltásnak a feloldását, a napokban is azt hangsúlyozta a nyugati sajtónak adott interjúiban, hogy ez az egyetlen lehetséges védekezés az orosz támadásokkal szemben. Valójában már volt is az elmúlt hetekben egy áttörés, bár ezt nem verték igazán nagy dobra: Nagy-Britannia májusban beleegyezett, hogy a 250 kilométer hatótávú Storm Shadow rakétákat az ukrán hadsereg oroszországi célpontok ellen is bevesse, ami sikeresen meg is történt - ezt Ben Wallace brit védelmi miniszter már nyilvánosan is megerősítette.

photo_camera Storm Shadow Fotó: BEN STANSALL/AFP

Biden amerikai elnök azonban idáig elég határozottnak tűnt abban, hogy amerikai fegyverzetekkel kapcsolatban ugyanezt ne tehessék meg az ukránok. A New York Times értesülése szerint azonban Antony J. Blinken amerikai külügyminiszter múlt heti kijevi látogatása után már hajlik arra, hogy felülvizsgálják ezt az elvet, a washingtoni adminisztráción belül pedig heves vita folyik a tilalom enyhítéséről. A külügyminisztérium szóvivője nem kommentálta az értesülést.



photo_camera Antony Blinken amerikai külügyminiszter és Zelenszkij ukrán elnök találkozója Kijevben. Fotó: PRESIDENCY OF UKRAINE / HANDOUT/Anadolu via AFP

Az Egyesült Államok ezzel párhuzamosan azt is fontolgatja, hogy ukrán csapatokat képezzen ki az országban. Idáig az ukrán katonák nyugati kiképzése nagyrészt németországi támaszpontokon folyt, egy ukrajnai helyszín viszont azt jelentené, hogy amerikai kiképzőtisztek érkeznének Ukrajnába.