A Pancho Aréna mellett énekelte a Kossuth-nótát Magyar Péter

„Köszönöm szépen, hogy nem félnek, köszönöm, hogy eljöttek a hatalom szívcsakrájába. Most érkeztünk Hatvanpusztáról, tárlatvezetés nem volt” – mondta a Pancho Arena mellett pár száz embernek Magyar Péter, aki pénteken Felcsútra látogatott.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Útba ejtette a hatvanpusztai Orbán-rezidenciát, a felcsútiaknak beszélt a birtok történetéről, a környékről, hogy mit vett ott Tiborcz István és Mészáros Lőrinc. Azt mondta, tudomása szerint egy kis safari van ott, de óvóhely és harci járművek is. „Mert ugye a béke pártja a Fidesz.”

Szerinte Felcsúton egy érdekes dolog történt: 1931-ben a falu határában szállt le a Justice for Hungary repülőgép, ami a trianoni béke után átrepülte az óceánt. „Mi is ezt üzenjük. Igazságot Magyarországnak 2024-ben” – ismételte meg. Beszélt a faluról, hogy a stadionnal szemben van a miniszterelnök háza, beszélt a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítványról is, ami 53 milliárd forint tao-pénzt kapott az elmúlt években, és felsorolta, hogy mi minden tartozik a Puskás Akadémiához: kisvasút, arborétum, hotel és a Pancho Aréna.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

„A lényeg az 53 milliárd forint, és maga a feeling, maga az életérzés, hogy valakinek itt van a háza, és utána vele szembe építtet egy stadiont, és szinten minden közpénzből épült. Tudjuk, hogy a miniszterelnök úr szereti a focit, nincs ezzel semmi baj, sokan szeretjük a focit. Nem vagyunk a stadionok ellen sem, csak azt javasoljuk, hogy ezek legyenek átláthatók, és hasznosan töltsék fel, ne úgy, hogy utána féljenek kiadni közérdekű adatokat.”

Szerinte június 9-én egyszerű választás lesz: lehet dönteni a múlt mellett, a „20 év mellett, ami a második legszegényebb és legkorruptabb országává tette Magyarországot”, vagy lehet szavazni a jövőre. „Lehet választani a korrupciót, vagy tiszta közéletet. Lehet választani a propagandát, vagy az igazságot. Lehet választani a Türk Tanácsot, vagy az Uniót. Lehet választani a Keletet, vagy a Nyugatot. Lehet választani - akinek kedve van - Deutsch Tamást, vagy Tarr Zoltánt. Lehet választani ezt, Hatvanpusztát, Felcsútot és Fideszt, vagy a Tiszát” - zárta Magyar, majd közösen elénekeltek a Kossuth nótát.

A beszéd után ment egy kört a kisvasúttal, helyszíni tudósítónk szerint sokan akartak csatlakozni hozzá, de csak azok fértek fel, akik vettek jegyet. Az egyik kocsira „A szocialista szellem vasútja” molinót feszítették ki. Közben kollégánk szerint Mészáros János, Mészáros Lőrinc öccse egy Jeep terepjáróból kihajolva kérdezte az arra járókat, hogy sokan voltak-e.