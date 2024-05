Egy kormányváltás, aminél látványosabbat nehéz elképzelni

A Peugeot az autói kerek kormányát téglalap alakúakra cseréli 2026-tól, írja a Le Figaro. A francia autógyár most mutatta be az új dizájnt, ami három év múlva kerül be az első modellbe, lényegében meghaladottá téve a kormánykerék szót. A téglalap alakú kormánykeréknek ezután az egész járműválasztékban meg kell jelennie - mondta a gyártó termékmenedzsere, Jérôme Micheron.

