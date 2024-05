Háziőrizetből érkezhetett a bíróságra Ilaria Salis

Óriási sajtóérdeklődés mellett kezdődött el az antifa perként ismert eljárás bizonyítási szakasza péntek délelőtt. Helyszíni tudósítónk elmondása szerint a teljes olasz sajtó és az olasz nagykövetség képviselői is jelen voltak a bíróságon, ahol civil érdeklődők, és Ilaria Salis apja, Roberto Salis is megjelent. Ott volt a tárgyalóteremben Marco Grimaldi, a Sinistra Italiana képviselője is, ennek a pártszövetségnek a színeben indul Salis az EP-választáson.

photo_camera Fotó: Német Szilvi

Ilaria Salis óvadék ellenében csütörtökön szabadult az előzetesből, most szabadlábon érkezett a tárgyalásra, jelenleg háziőrizetben van, ezúttal se lábbilincs nem volt rajta, se kommandósok nem kísérték.

Ilaria Salist tavaly február 11-én vették őrizetbe Budapesten. A vád szerint a szélsőjobboldali kitörés túra miatt Budapestre érkező antifaaktivista társaival több embert megtámadott az utcán, és súlyosan bántalmazott. Bűnszervezet tagjaként elkövetett bűncselekmények miatt emeltek vádat ellene az ügyészség két esetben társtettesnek, egy esetben bűnsegédnek tartja, az egyik testi sértést pedig életveszélyes gyilkossági kísérletnek tartják. Korábban vádalku keretében 11 éves börtönbüntetést ajánlottak fel neki, de Salis ártatlannak vallja magát, és elutasította ezt.

Az olasz nő ügyvédje, Magyar György indítványozta, hogy halasszák el a pénteki tárgyalást, mert védence november óta nem kapta meg saját anyanyelvén a rá vonatkozó nyomozati anyagot, de a bíró ezt elutasította.

Pénteken három tanú meghallgatására kerül sor, elsőként a Gazdagréten összevert sértettet hallgatta meg a bíróság, aki videókapcsolaton keresztül elmondta, hogy Budakeszire indult dolgozni aznap, a 139-es busz végállomásán szólította meg egy fiatal szőke nő, hogy megy-e a kitörés túrára. Azt mondta neki, hogy, nem, hanem dolgozni megy, majd amikor kijött a postáról, többen neki estek hátulról, viperával is ütötték. Egy kollégája jött ki segíteni neki, a támadók ekkor elszaladtak.

Fején hét sérülése keletkezett, 24 öltéssel varrták ezeket össze, és három bordája is eltört. A meghallgatáson kiderült, hogy barna katonai surranóban, terepszínű katonai nadrágban és bomberdzseikben volt aznap, és elmondta azt is, hogy büszke a magyarságára, íjász hagyományőrző egyesület tagja, emiatt jár katonai ruhában, de közösségi médiába nem posztolt soha semmi olyasmit, amivel bárkit provokálhatott volna, és nem is volt konfliktusa senkivel. Mint elmondta, nem tudja, miért támadhatták meg, a nyomozók jutottak arra, hogy valószínűleg a ruházata miatt.

A tárgyaláson visszanézték a térfigyelő kamerák felvételeit is, melyek rögzítették a támadást.

Támadói maszkot viseltek, így Ilaria Salist nem ismerte fel, de a mutatott képek alapján az egyik nő hasonlított arra, aki leszólította. A férfi polgárjogi kérvénnyel élt, 10 millió forint megfizetését kérte az elsőrendű vádlottól.

A bíróság pénteken még két tanút hallgatott meg, egyikük az áldozat segítségére sietett, másikuk pedig látta elfutni a támadókat. A következő tárgyalásra ősszel kerülhet majd sor.