Karsai Dániel meghívta magához Gulyás Gergelyt

„A tegnapi kormányinfón Gulyás Gergely azt mondta, hogy még nem kapott tőlem személyesen meghívót, ezért nem tudja, hogy a köztársasági elnökhöz hasonlóan meglátogatna-e. Ezen ne múljék” – írta Facebookon Karsai Dániel ALS-betegségben szenvedő alkotmányjogásznál, akinek egy napját nemrég követtük végig a 444-en.

Karsai azt követően hívta meg Gulyást egy kötetlen beszélgetésre, hogy néhány napja Sulyok Tamás köztársasági elnök fél órát töltött a jogásznál. Sulyoknak írt meghívójában a jogász kegyelmet kér a köztársasági elnöktől azoknak, akik gyógyíthatatlan, halálos betegeknek segítenek meghalni. A Gulyásnak szóló meghívóban Karsai azt írja, a találkozó alatt mindenképp érintené az életvégi döntéshez való jogot is.

Azt is írja, hogy meghívása ugyanúgy szól az EP-listavezetőknek és a parlamenti pártok frakcióvezetőinek is. „Ma reggel egyébként itt járt nálam Cseh Katalin, Donáth Anna és Bedő Dávid, és maximális támogatásukról biztosítottak. A Momentum részéről a dolog tehát ki van pipálva (már eddig is többet tettek puszta szavaknál)” - írta Karsai, aki ígérte, hogy előzetesen nem tájékoztatja a sajtót a találkozóról.