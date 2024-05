Magyar Péter megy a május 30-i köztévés vitára

Magyar Péter ott lesz majd a köztévé EP-listavezetői vitáján – ezt Felcsúton a 24.hu kérdésére jelentette be. A Tisza párt listavezetője eddig nem mondta biztosra, hogy ott lesz a Várkert Bazárban május 30-án.

Viszont egy tüntetést már bejelentett a helyszínre: „Még ahhoz is gyáva a köztelevízió, hogy a saját épületében rendezze meg! A Várkert Bazárban rendezik, ahol a fideszes gyűléseket szokták. Innen is üzenem vezérigazgató úr, hogy nem a tévé elé, hanem a Várkert Bazár elé jelentettünk be tüntetést a vita idejére” – mondta korábban.

A Gulyáságyú Média élő közvetítésében hallható, amint Magyar azt mondja, hogy a résztvevőknek péntek estig kell elküldeni az MTVA-nak egy beleegyező nyilatkozatot, amiben elfogadják a vita szabályait. Ehhez Magyar küldeni fog egy hosszú listát, hogy milyen fenntartásai vannak, és hogy ő arról fog beszélni, amit a magyar emberek hallani szeretnének, arról, hogy hogyan tették tönkre húsz év alatt az országot. Ha pedig nem engedik beszélni, vagy kizárják a vitából, „akkor látni fogja mindenki, hol tart a magyar közmédia”. Azt mondta, a tüntetést is megtartják.

A választási vitát a tervek szerint nézők nélkül rendezik, a műsorvezető Volf-Nagy Tünde és Németh Balázs lesz. Összesen tizenegy főt hívtak meg, mindenkinek nyolc perce lesz beszélni.