Rendőröket hívtak a Telex munkatársaira Szijjártó kalocsai lakossági fórumán

Szijjártó Péter külügyminiszter Kalocsán tartott lakossági fórumot, amit nyilvánosan hirdettek meg, a Telex viszont azzal szembesült a helyszínen, hogy az esemény „nem sajtónyilvános”. Más stábokat beengedtek, a Telex kameráját és riporterét viszont annak ellenére sem, hogy a bejáratnál regisztráltak.

Ezek után a regisztrációs pultnál is azt mondták már a lap munkatársainak, hogy „nem lehet fényképezni, mert ez nem egy sajtónyilvános esemény”. Aki ezt közölte, közben a biztonság kedvéért a KDNP-s és fideszes kis zászlókat is megfordította, hogy ne látszódjanak a felvételen. Mindezek miatt a parkolóban várták tovább Szijjártó Pétert a Telex munkatársai, akikre végül kihívták a rendőröket, akik annyit mondtak, lezárták a területet „delegáció biztonságos működése érdekében”. Ezután egy magát századosnak nevező ember lépett oda, és arra kérte a rendőröket, ellenőrizzék le a Telex kamerájának a gyártási számát, hogy „nem-e körözik”, majd igazoltatták a lap munkatársait is.

A Telex munkatársai így csak távolról kiabálva tudta megkérdezni Szijjártót, hogy igaz-e, hogy „orosz nyomásra verték szét a magyar kibervédelmet”. A külügyminiszter csak annyit reagált, nagyon szívesen válaszolna, de várják a következő helyszínen.

A Telex videójában felidézi, hogy Frés Ferenc, aki 2011 és 2015 között volt a Nemzeti Biztonsági Felügyelet kibervédelmi vezetője, egy nyilvános konferencián 2015-ben arról beszélt, hogy „Magyarországon orosz nyomásra verték szét a kibervédelmet.

Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón a 444 kérdésére azt mondta, azért nevezték kampányhazugságnak 2022-ben a Direkt 36 cikkét az orosz hekkertámadásokról, mert nem igaz, hogy a külügy rendszere súlyosan kompromittálódott volna. Szerinte hekkertámadások rendszeresen történnek, erről a támadásról viszont azt a tájékoztatást kapta, hogy bizalmas adatok nem kerültek külföldi kézbe, az eset nem lógott ki a hasonló kísérletek sorából.