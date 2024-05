Orbán most építi fel a mindent vivő érvét az oroszpárti bomlasztásra

Ugyan mit változtat, hogy a Fidesz tizenhárom vagy tizenöt képviselőt küld majd a 705 fős Európai Parlamentbe? Miért békepártiság az, hogy nem az agresszornak teszünk keresztbe, hanem a megtámadottnak?

Lehet ilyen, logikus gondolkodást feltételező kérdéseken is rugózni, csak nem érdemes, egyrészt mert úgyis villámgyorsan maga alá gyűri az embert egy interjúnak nevezett agymosás, amiben 59-szer hangzik el, hogy háború, másrészt kezd elég jól körvonalazódni, hogy a szokásos kötelező kérdések (egyben van-e még a 2 milliós tábor, megy-e még a mozgósítás a Fidesznek, kinek kavart be jobban Magyar Péter) mellett valójában miről szól ez a háborúra leszűkített, egyre inkább monomániásnak tűnő kampány és a választás Orbán Viktornak.

Deutsch Tamás csütörtökön tartott egy fórumot Kiskunfélegyházán, a mondanivalóját az MTI foglalta össze, majd a Fidesz is kiküldte a sajtónak, szóval véletlen elszólás, rosszindulatú torzítás nagy eséllyel nem maradt benne. Aztán Orbán Viktor másnap, péntek reggel adott egy szokásos pénteki rádióinterjút a Kossuthon, péntek délután pedig a Telex tett ki egy videót Orbán kampánykörútjáról. Mindezekből jól kiviláglik egy meglepőnek persze aligha nevezhető politikai forgatókönyv.

1. Mindenképpen mi győztünk

Akármi is lesz a százalékos eredmény, a Fidesz győzni fog. Deutsch arról beszélt, hogy eddig mind a négy EP-választáson győztek. Bár ebből három 50 százalék fölötti volt, 2004-ben "csak" 47 százalékot szereztek, azaz a relatív többséget, az 50 százalék alatti eredményt is győzelemnek fogják tekinteni és kommunikálni. Orbán ugyanerre azt az érvet hozta, hogy az ellenzék akkor sem győz, ha a Fidesz 45 százalék alatt van, mert abszurd, hogy egy futóversenyen azt tekintse valaki sikernek, hogy mennyivel kap ki. Azt is mondta egy kampányfórumán, szintén a Fidesz erejét bizonygatván, hogy csak Máltán van olyan párt, amely náluk több százalékot kapott az EP-választásokon, ebből következően a Fidesz az egyik legerősebb erő Európában.

2. Ha mi győztünk, ne akadékoskodjon senki

A magyar választók ezzel felhatalmazzák a Fideszt arra, hogy a békepárti álláspontot képviselje, még akkor is, ha pampog majd az EU. Szebben megfogalmazva, ahogy Deutsch mondta, "a Fidesz és a KDNP azt vállalja, hogy bármekkora is az ellenszél, a magyar polgárok elsöprő többsége által képviselt békepárti álláspontot fogja megjeleníteni az európai politikában". Avagy, ahogy szintén Deutsch mondta, "a magyar polgároktól kapott bizalom arra teremt lehetőséget, hogy a magyar nemzeti érdeket képviseljük a lehető legkövetkezetesebben, legharcosabban, vitákat vállalva ezzel".

Erre rímel Orbán péntek reggeli interjúja, melyben levezeti, hogy lehet persze magasztos eszmék mellett érvelni,

"okoskodni mindenfajta más összefüggésekben", de a lényeg, hogy az emberek mit akarnak. "A végső mentsvár, mert miután Európa mégiscsak egy demokrácia, az emberek szava, hangja, véleményének a súlya".

3. Ez nem csak egy EP-választás, ez mindenre felhatalmazást ad

És ha már így állunk, akkor a politikai teret ne szűkítsük az Európai Parlamentre, meg EP-képviselőkre, tegyük világossá, hogy a felhatalmazás a kormányfőknek szól, pontosabban azon belül is a békepártiakra, akik így majd joggal szállhatnak szembe a "háborúpárti" kollégáikkal. Orbán érvelése szerint ugyanis "ha van valódi kérdés, amit az emberek eldönthetnek, a háború és a béke kérdése az. Tehát én is arra építem a stratégiánkat, Magyarország stratégiáját, hogy most az európai választáson megnő azon embereknek a száma és így a szavuknak a súlya is, akik békét akarnak, és nem akarják támogatni a saját kormányaikat". Hasonló logikával választja le Deutsch a nyugat-európai miniszterelnököket (és a magyar ellenzéket) a népakaratról: "Európa egyre nagyobb sebességgel rohan a háború felé, amit a brüsszeli bürokrácia, az állam- és kormányfők döntő többsége és velük együtt a magyar ellenzék támogat".

Szuperfegyver, plusz jelentéstöltettel

Van viszont ennek az egésznek egy nagyon fontos plusz rétege a korábbi választásokhoz képest. A "békepártiság" nem egy tét nélküli jelige, mint a rezsicsökkentés, amely legfeljebb a költségvetésen üt lyukat, vagy a sorosozás, ami egy visszaszólni nem akaró távoli bábut vuduz, vagy a migránsozás, amikor sosem voltunk célország, legfeljebb csak az átvonulók okoztak felfordulást, de érdemben nem kellett tartani attól, hogy mélyebb társadalmi problémákat kell majd megoldani, mint mondjuk a svédeknek a bandaháborúikkal.

Hanem a "békepártiság" az orosz háborús érdekek szép szavakkal való leírása, az EU-s és NATO-s szövetségi rendszerek piszkálgatásának, tesztelgetésének fedőneve. Kicsit tágabban nézve a nyugati akadékoskodóknak való beintés, a kínai-orosz tengelyhez való közeledés. Miközben az oroszok már amúgy is úgy juthatnak be a külügy rendszerébe, hogy nincs belőle diplomáciai botrány, Orbán pedig meglebegteti a péntek reggeli interjújában, hogy "azon dolgoznak a jogászok, a tisztjeink, tehát elég komoly munka zajlik, hogy hogy tud Magyarország úgy NATO-tagként létezni, hogy közben a NATO területén kívüli NATO akcióban meg nem vesz részt". "Nem egyszerűen régi sémákat kell elővenni, hanem alkotni kell valamit, új megközelítést, új leírást, új definíciót, szóval itt újításra van szükség a magyar oldalon", mondta, aztán erről a TASZSZ orosz hírügynökség gyorsan be is számolt.

A kizárólag háború/béke kérdésére leszűkített tematikának persze nagy részben magyarázata az is, hogy egyszerűen ez most a választási szuperfegyver. Végre megtalálták azt, ami 2014-ben a rezsicsökkentés, 2018-ban a sorosozás és migrációs veszély volt. 2022-ben a parlamenti választásokon már bevált, most is be fog. Ráadásul ha egyszer valaha béke, vagy legalább tűzszünet lesz, akkor majd lehet mondani, hogy lám, mi évek óta ezt akartuk, végre hallgattatok ránk, mi tartott ennyi ideig.

De még ehhez képest is meglepő, hogy mennyire nincs más üzenet. Csak kötelező jelleggel darálják le a "no gender", "no migration" szólamokat, a pénteki félórás rádióinterjúban például nagyjából az utolsó másfél perc jutott erre. A gyermekvédelmi ügyek, a jogállamisági eljárás, a reformáljuk meg az EU működését már szóba sem kerülnek.

Az önkormányzati kampány pedig gyakorlatilag nem létezik Orbán univerzumában. Járja ugyan az országot, de szűk körben turnézik, a megbízható híveit mozgósítja csak, és helyben is jobbára a háború a téma. A beszédeiről, polgármesterekkel szervezett találkozóiról nem tudósít részletesen még a fideszes média sem. Nem téma, hogy hány kerületet, hány megyei jogú várost hoz majd el a Fidesz, milyen lesz a fővárosi közgyűlés összetétele, még azt sem harsogják a fideszesek, hogy jól kell szavazni helyben ahhoz, hogy a kormánytól jöhessenek a fejlesztési források adott faluba, városba, megyébe.

Orbán szerint "ez a választás a háborúról és a békéről fog szólni. (...). Hogy hogy fogjuk majd értelmezni ezt a választást néhány év múlva. Mit mond majd erről az utókor? Könnyen lehet, hogy az utókor azt fogja mondani, hogy ez volt az az európai választás, ahol eldőlt a háború és a béke kérdése Európában".

Lehet, hogy így lesz. De az is lehet, hogy ez lesz az a választás, amire úgy tekinthet, és úgy hivatkozhat majd Orbán, mint megerősítés, hogy az EU-s és NATO-s alapértékek melletti politizálás mellett/helyett orosz (kínai, török stb) érdekeknek megfelelően kell munkálkodnia minimum a háború végéig, hogy legyen kivel üzletelni mondjuk akkor is, ha az EU-ban éppen a magasztos eszmék, a mindenfajta összefüggésben való okoskodások miatt egyre nehezebb lesz pénzhez vagy piachoz jutni.