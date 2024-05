Vége a majomuralomnak, elkezdték elfogni a makákókat a thai Lopburiban

A majmairól ismert thai város, Lopburi vezetése megelégelte, hogy az erőszakos állatok elijesztik a vásárlókat és a potenciális lakosokat, ezért elkezdték elfogni őket, írja a Sky News.

A Bangkoktól úgy 150 kilométerre fekvő Lopburi ősi sziámi város, rengeteg látnivalóval. De semmi sem vonzza annyira oda a turistákat, mint a városban élő makákók. Megszokott látvány, hogy mindenféle majmok kódorognak, és a helyiektől és a látogatóktól kunyerálnak kaját. Az állatok etetése a helyi lakosok számára teljesen magától értetődő, de ahogy teltek az évek, a makákók elszaporodtak, egyre jobban elszemtelenedtek és erőszakosabbá váltak, a majomgalerik a város közepén csapnak össze.

Two monkey gangs clash in the city of Lopburi, Thailand. pic.twitter.com/kTIUZAUq7J