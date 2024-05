670 ember lehet a földcsuszamlás után a felszín alatt eltemetve Pápua Új-Guineában

A Nemzetközi Migrációs Szervezet, az ENSZ egyik szervezetének helyi vezetője, Serhan Aktoprak szerint a pénteki földcsuszamlás hatása az elszigetelt Enga tartományban nagyobb volt, mint azt kezdetben gondolták. „Becsléseink szerint több mint 150 ház van most eltemetve, az áldozatok száma a 670-et is elérheti” – közölte Aktoprak. A földcsuszamlás által érintett területek Enga hegyvidéki részén, a csendes-óceáni szigetország északi részén találhatók. Aktoprak szerint a mentőcsapatok veszélyben vannak, mivel „a föld továbbra is csúszik” és „a kövek még mindig hullanak”. „A víz is folyik, ami óriási kockázatot jelent minden érintett számára” – mondta.



photo_camera Kétségbeesett emberek próbálják kiásni a föld alól a társaikat. Fotó: MOHAMUD OMER/AFP

250 házból kellett kilakoltatni az ott lakókat azokon a területeken is, amelyeket közvetlenül nem érintett a földcsuszamlás, miután repedések jelentek meg az épületeken. Az érintett területen közel 4000 ember él. Azonban a Care Australia, a humanitárius szervezet, amely részt vesz a segélymunkában, figyelmeztetett, hogy az érintettek száma „valószínűleg magasabb” a szomszédos területekről a törzsi konfliktusok elől menekülő emberek beáramlása miatt. A katasztrófa következtében legalább 1000 ember kényszerült otthona elhagyására.

A földcsuszamlás helyi idő szerint péntek hajnali 3 órakor történt, amikor a legtöbben aludtak. „Még mindig nem tudjuk a földcsuszamlás áldozatainak pontos számát, és lehet, hogy egy ideig nem is fogjuk tudni” – mondta a Care Australia szóvivője. „Azonban az időpont, amikor a földcsuszamlás történt, arra utal, hogy a halálos áldozatok száma növekedni fog.”

Vasárnapig csak öt holttestet és egy ember részleges maradványait találták meg. Aktoprak a BBC-nek elmondta, hogy a mentőcsapatok több kihívással is szembesülnek a holttestek kiemelése során, beleértve néhány gyászoló hozzátartozót, akik nem szeretnék, hogy nehézgépek közelítsék meg szeretteiket.

photo_camera Sok markoló is részt vesz a munkában. Fotó: MOHAMUD OMER/AFP

„Az emberek ásóbotokkal, lapátokkal és nagy mezőgazdasági villákkal próbálják kiemelni a föld alatt eltemetett testeket” – tette hozzá. A földcsuszamlás törmeléke, amely nagy sziklákat, fákat és elmozdult talajt is tartalmaz, egyes területeken akár 8 méter mély is lehet.



Enga tartományba csak egy főút vezet, és a Care Australia szerint a törmelék nagy része ezen az úton esett le, ami korlátozza a mentőcsapatok hozzáférését a helyszínhez. Aktoprak szerint a főút mentén zajló törzsi erőszak nehezítheti a mentési munkákat.

photo_camera Pápua Új-Guinea Enga tartománya, ahol a katasztrófa történt. Fotó: UFUK CELAL GUZEL/Anadolu via AFP

A helyi közösségek megkezdték az élelmiszer és víz szétosztását a földcsuszamlás által érintett emberek között. A tartományi hatóságok hétfőtől segélyt, köztük élelmiszert, vizet és higiéniai termékeket fognak kiosztani. A Nemzetközi Migrációs Szervezet, amely az ENSZ része, nem élelmiszer jellegű termékekkel, például takarókkal, ágyneműkkel és matracokkal látja el az embereket.



A vasárnapi állapot szerint a Pápua Új-Guinea Nemzeti Katasztrófavédelmi Központja nem kért segítséget más országoktól – mondta Aktoprak.

(BBC)