Kifütyülték a győri szurkolók Dézsi Csaba Andrást, a város fideszes polgármesterét

Vasárnap az utolsó bajnoki meccsét megnyerve feljutott az NB I.-be a Győri ETO futballcsapata, amely a Quaestor-botrány után lényegében megszűnt, és amatőr szintről kellett visszaküzdeni magát a magyar foci élvonalába. A városban így néhány évig a gyirmóti csapat jelentette a futballt, 2016-ban másodosztályú bajnokok lettek, így egy szezont az NB I.-ben is szerepeltek.

Az ETO most Ajkán játszott az utolsó fordulóban, de a győri Széchenyi téren is több százan szurkoltak a csapatnak. Az Úgytudjuk.hu azt írja, a fideszes Dézsi Csaba András polgármester is a helyszínen volt, fel is hívták a színpadra, ahol fütyülés és pfujolás fogadta, „így inkább nem mondott semmit, hanem félrevonult. A szurkolók eközben »Mi vagyunk a győri ETO, hejj, hejj!«-skandálásba kezdtek”.

A lap felidézi, hogy Dézsi korábban többször kritizálta az ETO-t és annak vezetőjét, míg a Gyirmótról annak bajnoki címe után úgy fogalmazott: „Gyirmót visszaadta a futballba vetett hitemet!”. Most viszont a Facebookján már saját sikerének is állította be az ETO ezüstérmét és feljutását:

Az Úgytudjuk megjegyzi, hogy Dézsit rövid időn belül másodszor fütyülték ki a saját városában: a múlt héten Győrszentivánon járt így, amikor a Boney M koncert előtt színpadra lépett. A lap szerint azt igyekezett „támogató fütyülésként” értelmezni, bár a videón hallható pfujok alapján ez elég laza valóságértelmezésnek tűnik (a városrészbe akkugyárat akartak telepíteni, ami ellen nagyon komoly helyi civil ellenállás bontakozott ki az utóbbi években, így a tervből, mint az két hete eldőlt, végül nem lesz semmi).