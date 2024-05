Közpénzből támogatott egy jósnőt a francia swingerváros polgármestere

Vádat emeltek Gilles d'Ettore francia kisváros, Agde polgármestere ellen, miután kiderült, hogy évekig támogatott közpénzből egy jósnőt - írja a BBC. A korábban titkosszolgálati tisztként is dolgozó d'Ettore, a vádak szerint közpénzből fizetett polinéziai és thaiföldi nyaralásokat a helyi jósnőnek Sophia Martineznek, aki emellett arra is rávette a polgármestert, hogy több családtagját is alkalmazza a városi tanácsnál, valamint, hogy felújítsa a házát. D'Ettore mellett Martinezt is őrizetbe vették, hogy megakadályozzák a tanúk esetleges befolyásolását.

photo_camera Fotó: DEGAS Jean-Pierre / hemis.fr/hemis.fr via AFP

Agde korábban az egész évben tartó napsütéséről, homokos strandjairól és Európa legnagyobb swinger közösségéről volt ismert, ugyanis évente több tízezer pár érkezik a városba Európából, hogy partnert cseréljenek. Most viszont a város nem a felsoroltak, hanem d'Ettore és Martinez abszurd korrupciós-botránya miatt került be a francia hírekbe. Martinez állítólag már régóta arról volt híres a helyiek körében, hogy képes beszélni a halottakkal, ezért D'Ettore négy évvel ezelőtt arra kérte, hogy próbálja meg összekötni az elhunyt apjával, ami sikerült neki.

D'Ettore ügyvédje szerint a szeánszok során, Martinez hangja hirtelen megváltozott és a polgármester apjának hangját vette fel. Az elmúlt négy évben pedig személyesen és telefonon is folyamatosan manipulálta a polgármestert. Az ügyvéd emellett arról is beszélt, hogy D'Ettore több ezer rejtélyes hívást kapott a halottak „hangjaitól”, köztük angyaloktól, amik közül néhány arra szólította fel, hogy segítsen a jövendőmondónak.

A polgármester ezért cserébe pedig polinéziai és thaiföldi nyaralásokat fizetett Martineznek és családjának, több családjtagját is alkalmazta a városi tanácsnál, valamint felújította a házát is. A D'Ettore-val kapcsolatban álló helyi vállalkozások ráadásul ingyen végezték el a munkát, mert féltek tőle, hogy ha nem teszik, akkor elesnek az esetleges jövőbeli szerződéstől.



„Ez egy őrült történet” - mondta D'Ettore ügyvédje a BBC-nek. „Hihetetlen, mert van egy ember a politikában, polgármester és volt parlamenti képviselő, aki nagyon intelligens. És rájössz, hogy egy ilyen embert manipulálhatott egy nő.”

„Ez a nő belépett az életébe, és azt mondta, hogy beszélhetek az elhunyt apáddal. Megtalálta benne a mentális gyengeséget, és kihasználta személyes haszonszerzésre. Sok időbe telt, mire elfogadta, hogy átverték.”

Martinez ügyvédje szerint azonban nem történt manipuláció, mert bár a jósnő beismerte, hogy visszaélt a polgármester bizalmával, korábbi ügyfelei, köztük orvosok és építészek is azt mondták, hogy misztikus képességekkel rendelkezik „Olyan részleteket fedett fel az életükről, amikről senki más nem tudott.” Bár az ügyvédek tagadják, de a helyiek szerint a történet inkább a szexről szólt egy olyan városban, ahol már így is sok van belőle.

Jelenleg a polgármester és a jósnő is börtönben van, miközben bírósági vizsgálat folyik ellenük. Martinezt pedig letartóztatása óta magánzárkába helyezték, miután a csak nők számára fenntartott börtönszárnyban bántalmazták a rabok, akik boszorkánysággal vádolták.