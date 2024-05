Már heten vádolják Puff Daddyt, akit egy videófelvétel késztetett arra, hogy elismerje, az őt erőszakkal vádló exe mégsem hazudik

R Kelly évtizedekig működtetett egy olyan rendszert, amiben rajongóit, feltörekvő énekeseket, kiskorú lányokat tartottak fogva és használtak ki. Ahhoz, hogy végül 30 évre ítéljék, valószínűleg a közvélemény megítélése is kellett, ezt pedig részben az áldozatairól szóló hatrészes dokumentumsorozat is befolyásolhatta. Nem kizárt, hogy hasonló hatással lesz Puff Daddy jövőjére is az a dokusorozat, amit állítása szerint Curtis Jackson, vagyis 50 Cents – pontosabban cége, a G-Unit Film and Television – készít majd, aki ha minden igaz, már a Netflixszel is megegyezett. Az 54 éves Puff Daddyt (polgári nevén Sean Combs) – aki zenei producerként és rapperként futott már Puffy, P Diddy, Diddy, Love és Brother Love művésznéven is –, többen vádolják szexuális zaklatással és bántalmazással, köztük volt barátnője, az énekes Casandra „Cassie” Ventura. Combs 2023 decemberi nyilatkozatában Ventura vádjait tagadta, azokat „betegesnek” nevezte, és azt mondta, szerinte karaktergyilkosság zajlik ellene, az őt vádlók pedig csak pénzt akarnak tőle. 2024 májusában azonban egy közleményben már bocsánatot kért, miután május 17-én a CNN közzétett egy durva videót, amin azt látni, hogy Combs a földre rántja, majd rugdossa és tapossa, végül a földön vonszolja volt barátnőjét. A felvételt 2016-ban egy kaliforniai hotel térfigyelőkamerája készítette.



photo_camera Fotó: IMAGE PRESS AGENCY/NurPhoto via AFP

Bár Combs ezt megelőzően tagadta a vádakat, a videó megjelenése után egy Instagramra posztolt videóban azt mondta, vállalja a felelősséget mindazért, ami a felvételen látszik, illetve úgy fogalmazott: „Undorodtam magamtól akkor, amikor ezt tettem. És undorodom most is.”

A videón azt látni, hogy egy kapucnis pulcsit viselő nő a csomagjaival megy a lifthez, majd Combs egy a dereka köré tekert törölközőben utána siet, földhöz vágja a nőt, többször megrúgja és megtapossa, majd a ruhájánál fogva elvonszolja. Ezután a nő egy szállodai telefonon hívott fel valakit, Combs pedig belökte a nőt egy sarokba, majd leült egy székre és vázákkal kezdte dobálni a nőt.

A videón látható nő Ventura volt, aki elmondása szerint a történtek után hazament egy taxival (feltehetően taxit hívott a telefonon), de félve Combs későbbi reakciójától és bosszújától, visszament a hotelbe, hogy bocsánatot kérjen tőle. A hotel személyzete viszont arra kérte őt, hogy inkább üljön vissza a taxiba, mert ők addigra már látták a kamerafelvételeket. A felvételen látható jelenetek tökéletesen egyeznek azzal, ahogyan azok egy Ventura által korábban tett feljelentésben, a vallomásaként, szerepeltek.