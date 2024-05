Milliárdos összeget bukott a NER kedvenc takarítója a repülőtéren tavaly

Nem túlzás azt állítani, hogy csak a pénzt égeti a 2020 óta földi kiszolgálási engedéllyel rendelkező Airport Service Budapest Zrt. A napokban leadott éves beszámolója szerint ugyanis bár a bevételek alakulására nem lehetett panasz, a végén rekordközeli veszteséget termelt a társaság. A cég egyébként a NER kedvenc takarítócégén, a B+N Referencia Zrt.-n keresztül a kormányközeli vállalkozó, Kis-Szölgyémi Ferenc tulajdonában áll.

Épp a napokban írtunk róla, hogy személyes szálak fűzik a NER-kedvenc takarítócéget a százmilliárdos kórházi közbeszerzések kiírójához. A 30 éve takarítócégként indult, mára „teljes körű létesítményüzemeltetési szolgáltatásokat” nyújtó vállalkozás teljesítménye 2010 után lendült meg látványosan: 2010 és 2022 között az árbevételét több mint nyolcvanszorosára, az adózott nyereségét pedig kétszázszorosára növelte.

A dokumentumok szerint tavaly 7,3 milliárd forintnyi bevétel folyt be a cég kasszájába a korábbi 7 milliárd forint után, ez nagyjából fele-fele arányban származott belföldről és export tevékenységből. Ami a belföldi bevételek megoszlását illeti, annak

40 százaléka, vagyis 1,4 milliárd forint vagyonvédelemből származott,

25 százaléka, 920 millió forint a földi kiszolgálási tevékenységből,

21 százaléka, 785 millió forint pedig takarításból.

photo_camera Sokba kerül a földi kiszolgálás Fotó: Jászai Csaba/MTI/MTVA

A bevételek azonban könnyedén megcsappanhatnak már az idei évben, hiszen 2023 novemberétől felhagyott a cég a legnagyobb bevételi lábat képező vagyonvédelmi tevékenységgel. Bár ez csak spekulációnak számít, mégis elképzelhető, hogy ez nem független a kormány repülőtér-vásárlási szándékaitól sem. Mivel több NER-cég is jeleskedik a vagyonvédelemben, akár a repülőtéren végzendő feladatok újraosztásának a jele is lehet az Airport Service lépése.

A bevételekkel szemben a kiadások is emelkedtek, jelentősebb mértékben a személyi jellegűek, aminek hátterében csak a béremelés állhat; az átlagos dolgozói létszám ugyanis egy fővel még csökkent is tavaly 279 főre. Az átlagos bruttó havi bér tavaly 505 ezer forintról 608 ezerre emelkedett az adatok szerint.

Mindezek eredményeként a 2022-ben elért 692 millió forintos veszteség után tavaly jóval nagyobb, 1,03 milliárd forintos mínuszt termelt a zrt. Ez pedig azért is lehet különösen nagy gond, mert ezt már nem bírta el a cég tőkéje, vagyis a tulajdonosnak pénzt kell betennie a cégbe, ha szeretne a továbbiakban is a jogszabályoknak megfelelően működni. Mégpedig nem is keveset, a saját tőke összege jelenleg ugyanis -923 millió forint.

Vagyis Kis-Szölgyéminek közel egymilliárd forintos tőkepótlást, -rendezést kell valamilyen formában végrehajtani. Most üthet vissza igazán a tulajdonos tavalyi döntése, amikor is kipöckölte a cégből két üzlettársát, a Pintér Sándorhoz közeli Civil Biztonsági Zrt.-t, valamint a ma már Mészáros Lőrinc köréhez tartozó Valton-Sec Zrt.-t. Ők hárman 2019 nyarától kezdve nagyjából egyenlő arányban birtokolták az Airport Service-t egészen 2023 őszig, amikor is a Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyta, hogy Kis-Szölgyémi, pontosabban cége, a B+N Referencia Zrt. legyen az egyedüli tulajdonos.

Így most neki egyedül kell biztosítania a szükséges összeget, miközben a korábbi években is megtapaszthatta, milyen jól jönnek ilyenkor az üzlettársak egy hasonló helyzetben. 2020 és 2022 között ugyanis hárman együtt közel 2,4 milliárd forintot tettek be a reptéri cégbe, vagyis egy-egy tulajdonosra 790-796 millió forint közötti összeg jutott a tulajdoni hányaduknak megfelelően. Most pedig egyedül többet kell betennie a cégbe, mint az elmúlt években összesen kellett neki.