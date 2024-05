Orbán: Bukovári van!

„Meggyőződésem szerint bukovári van, új főpolgármester lesz” – találta meg a nyolcvanas évek lakótelepein ezeröcsikkel menőző tagok szlengjét legújabb videójában Orbán Viktor. A még vasárnap éjjel posztolt egyperces kampányvideóban izomból beszól a mostani főpolgármesternek, aki szerinte nagyon karcsú öt évet produkált, és ezt szerinte nem csipázzák a budapestiek.

photo_camera Campobasso van a manusznak



Ha jól értjük a miniszterelnököt, Karácsony kezdhet fázni, mert ő mostanra kicsit csapágyas lett, „a tudása, az leértékelődött”. Bezzeg a Fidesznek van egy, kajakra mondom, penge jelöltje Budapest élére, „Alexandra jól dolgozik, keményen kampányol”. Orbán szerint a mostani főpolgármester manusz elbukik, ezt tutira mondja, „a kérdés csak az, hogy ki fogja megverni”, mintegy megadva ezzel az elvi esélyt a volt államtitkárának, Vitézy Dávidnak is. Szóval Orbán szerint Karácsony perecelni fog, mert egyetlen dolgot tud, „kötözködni a kormánnyal”, amiből „meg is lehet élni egy darabig, talán még egy választást is meg lehet nyerni”, de aztán kampó, sőt, campobasso.