A Fidesz is belátta, hogy új helyzet van, ezért változtattak a bevált kampánystratégián

Mindenki menjen el szavazni, s hozzon magával még egy embert! (Orbán Viktor, 2002)

Az első és legfontosabb, hogy mondjuk el mindenkinek, milyen veszély fenyegeti a hazánkat. (...) 48 óránk van, hogy mindenkit elvigyünk szavazni. (Orbán Viktor, 2018, kampányzáró)

Nemcsak mi magunk kell, hogy elmenjünk, hanem el kell vigyük a barátainkat, a munkatársainkat, a családtagjainkat, hogy ott legyenek azon a választáson, ahol eldől Magyarország következő négy éve. (Orbán Viktor, 2022, kampányzáró)

Ez egy furcsa kampány lesz. (...) A balosokhoz és a középen állókhoz szoktunk leginkább beszélni, próbálunk a lelkükre beszélni. De ez nem ilyen kampány. Nem javaslom önöknek, hogy akár csak egy mondatnyi energiát is erre fordítsanak. (...) (Orbán Viktor, 2024, Hódmezővásárhely)

Új stratégiát választott a Fidesz az idei EP-kampány hajrájában. Az eddigi, alaposan bejáratott és sikeres kampányokban az utolsó héten elsősorban a listán bizonytalanként feltüntetett szavazókat keresték meg, és csak a szavazás napján koncentráltak a legelkötelezettebb támogatók megerősítésére is. Most azonban nem akarnak meggyőzni mindenkit, a fő céljuk, hogy a szokásos, leegyszerűsítve kétmilliósnak emlegetett táborukat urnák elé vigyék.

Ahogy Lázár János mondta vasárnapi videónkban,

„helyzet van, valóban, új helyzet” . A politikus a 444-nek arra a felvetésére adta ezt a gyakorlatilag beismerő választ, hogy a felmérések szerint az elmúlt időszakban lemorzsolódás volt a Fidesz szavazóinak körében. A szalagcímekből Lázár szavait kiszorították Orbán mondatai, pedig legalább annyira fontosak, adnak ugyanis némi támpontot arra, hogy miért változtathatott a Fidesz a bevált kampányrecepten. Úgy tűnik,

hosszú idő óta először még a szokásos keménymagjukat sem érzik biztosnak. A kegyelemi botrány, majd Magyar Péter feltűnése, vagy akár a gazdasági nehézségek, infláció megtépázhatta a tábort, és nem tesz jót nekik az sem, hogy Magyar nem pusztán feltűnt, hanem tétet adott az EP-választásoknak: országos, listás, egyfordulós szavazásként tökéletesen el lehet adni NER-ellenes protestszavazásként. Az is politikai kockázat most a Fidesznek, hogy Orbán is láthatóan kizárólag az EP-választást jelölte ki célnak, és ő is gigantikusra srófolta a tétet (háború vagy béke az egész kontinensen, sőt, a világon), ami mellett nem nézne ki jól egy relatív gyengébb eredmény, akár százalékosan, akár a konkrét szavazatszámot illetően.

Márpedig az EP-választások klasszikusan nem a magas részvételről szólnak.