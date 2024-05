A Fidesz ott segít, ahol tud: szavazási kisokos segíti Jászapáti fideszes szavazóit

Jászapátiban 2010 óta fideszes a polgármester. Az első ciklusban még maga Pócs János, a választókerület országgyűlési képviselője töltötte be a posztot, majd következett Farkas Ferenc. Legutóbb kétharmados többséggel választották újra, most azonban Pócs János fia indul a posztért. Ezúttal három független kihívója is akad.

Ez nem rettentette meg, sőt, a polgármesterjelölti vitát például édesapjáéra emlékeztető stílusban hárította el:

„Nekem nem az a feladatom, hogy az ellenzéki jelöltekkel vitatkozzak, hanem hogy a lakossággal törődjek, és a város további fejlődésén dolgozzak.”

Egy olvasónk hívta fel a figyelmet arra, hogy a jászapáti postaládákba szavazási segédletet dobott a Fidesz. Itt egy választási szavazólapra emlékeztető papírlapon mutatják meg, hogyan kell szavazni a polgármester- és a képviselőválasztáson. Az iksz mindenhol a fideszes jelölt neve mellé van behúzva, ahogy az illik.

photo_camera Fotó: olvasó

photo_camera Fotó: olvasó

Megkérdeztük Döbrentey Dánielt, a TASZ Politikai Szabadságjogi Programjának vezetőjét arról, hogy nem sértett-e valamilyen választási szabályzatot a jászapáti Fidesz.

Nos, nincs ebben semmi jogsértő, kisebb településeken már-már bevett gyakorlatnak számít. És az sem probléma, ha a választópolgár – amint a szórólapon áll – beviszi a „szavazási segédletet” a szavazófülkébe? – kérdeztük. „Be szabad vinni, csak akkor jogsértő, ha a szavazópolgár bent is hagyja a papírlapot a fülkében – mondta Döbrentey Dániel. – Ez a szórólap alkalmas a választópolgárok befolyásolására, ezért, ha bent marad, el kell távolítani a fülkéből.”