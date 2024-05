Hihetetlen, hogy a kampánykommunikációt forradalmasító jelöltek közül ketten is ugyanazért a mandátumért küzdenek

Novák István a főváros XII. kerületében, annak is 9. számú egyéni választókerületében indul önkormányzati képviselői mandátumért. Öt éve a fideszes Gidófalvy Dénes nyert itt, a Farkasréti temetőt kelet-északkelet felől övező körzetben, 1028:977-re verte Novákot, aki akkor a baloldali összefogás jelöltje volt, a százalékos eredmény 45,29:43,04 volt (és 11 százalék fölött kapott a kutyapárti induló).

Kutyapárti jelölt most nincs, de így sem maradtak ketten: a Szolidaritás bevetette a kommunikációs nagyágyúját, a volt Fradi-edző Vincze Gézát. Aki polgármesterjelöltként és épp ebben a körzetben egyéni képviselőjelöltként is megméretteti magát. Előbbi szerepében már ledobta a kampány kommunikációs neutronbombáját, amikor néhány hete közleményt adott ki, hogy minden párt minden jelöltje azonnal lépjen vissza az ő javára (mert a pártok „harmincnégy éve vezetik a kerületet és eddig sem oldották meg a problémákat, nyílván (sic!) ezután sem fogják”; nem lényegtelen mellékszál, hogy Vincze öt éve az MSZP jelöltjeként került be pártlistáról a XII. kerületi önkormányzaba).

Novák úgy érezhette, hogy ehhez méltó kommunikációs válaszcsapásra van szükség. Így krétát ragadt, és a Fodor utca-Tállya utca sarkán levő játszótér előtt elhelyezte az idei választás legminimalistább kampányfogását.

A korabeli naiv festők stílusában készült alkotás érdeme a művészi értékén túl az, hogy is garantálja: a hegyvidéki gyerekek az első esőig emlékezhetnek arra, hogy milyen jó is volt az idei gyereknap (már ha az volt). A reggeli kutyasétáltatás közben készített fotót beküldő olvasónk, Tamás szerint „a műremektől 10 méterre a momentumos jelölt úr pillant le egy plakátról az ünnepeltekre”.