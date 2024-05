Még ha nagyot nyer is Karácsony, a mostani számok alapján nagyon kemény öt év várhat rá Budapest élén

Karácsony Gergely nagyon vezet, tette közzé minden lap hétfőn a Medián kutatása alapján, ami így is van, 46 százalékon áll a főpolgármester támogatottsága, míg a fő vetélytársainak 24-26 százalékot mérnek most éppen.

Azt most hagyjuk is, hogy biztosan nyerni fog-e, vagy mi történne, ha Szentkirályi Alexandra vagy Vitézy Dávid visszalépne, főleg, mert fogalmunk sincs, nézzük inkább azt, ami kicsit elsikkad a személyek közti versenyben, pedig sok tekintetben még fontosabb is, mint hogy hogy hívják majd a főpolgármestert.

Egy főpolgármester akarata közgyűlési többség nélkül nem sokat ér, a 32+1 tagú (a plusz egy a főpolgármester) közgyűlés összetétele pedig egy tök más szavazólapon dől el június 9-én, egy olyanon, amiről szintén a Medián mérése szerint nem is feltétlenül tud mindenki.

Ez az úgynevezett fővárosi pártlistás választás, a képlet kicsit leegyszerűsítve úgy néz ki, hogy lesz egy szavazólap, amin pártlistákra lehet majd szavazni, és ha X párt listája mondjuk a fővárosi szavazatok 30 százalékát kapja, akkor ők a közgyűlésnek nagyjából, de nem pontosan a 30 százalékát tölthetik fel a képviselőikkel, a listájukon megadott nevekkel. Hogy pontosan mi a számolóképlet, arról kicsit később.