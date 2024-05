Pintér Sándor volt üzlettársai 9 milliárd forintot vettek ki a biztonsági cégükből

A kormány és a magyar államnak több megbízható és stabil partnere van, ha vagyon- és személyi védelemről van szó, ezek közül az egyik Pintér Sándor volt üzlettársainak és bizalmasainak cége, a Civil Biztonsági Zrt., melyben egykor maga a belügyminiszter is tulajdonos volt. A társaság szinte hibátlanul működik, és köszönhetően a rendszeres állami megbízásoknak évről évre egy több pénz folyik be a cég kasszájába. Nem volt ez másként tavaly sem.

A napokban leadott éves beszámoló szerint az előző évi 26,3 milliárd forint után tavaly 28 milliárd forintos bevételre tettek szert, melynek döntő része (96,65 százaléka) biztonsági szolgáltatási tevékenységből származott. Ezzel párhuzamosan a kiadások is növekedtek, főként az anyagjellegűek, amiből jelentősebb tételt jelentettek a bérleti díjak, ügyviteli szolgáltatások költsége, és egyéb igénybe vett szolgáltatások költsége, mint például licencdíjak, üzemeltetési és support költségek.

photo_camera Jól megy mostanság Pintér volt cégének Fotó: Németh Dániel/444

A személyi jellegű kiadások növekedését egyértelműen béremelés okozhatta, hiszen az átlagos dolgozói létszám tavaly 310-ről 289 főre csökkent.

Ennek nyomán az átlagos havi bruttó bér 467 ezer forintról 522 ezer forintra emelkedett, ami 11 százalékos átlagos emelést jelent. Vagyis még az országos átlagos bérnövekedési ütemet sem követte a cégnél jellemző bérszint változása. A cég kiadásai összességében 23,4 milliárd forintról 26,9 milliárdra növekedtek.

Az, hogy mindezek után végül az előző évi 4,1 milliárd után 10,1 milliárd forintos profittal zárta a tavalyi évet a Civil Biztonsági Zrt., annak köszönhető, hogy a leánycégektől osztalékként 8,9 milliárd forintot kapott, ami egészen kimagasló összegnek számít. Előző évben például egy forint sem szerepelt ezen a soron, és legutóbb 2021-ben volt példa arra, hogy a cég osztalékbevételt könyvelhetett el, ám akkor is csupán 22 millió forintot.

Hogy pontosan melyik cégnek vagy cégeknek köszönhető ezt a bevételt a zrt., az egyelőre még nem deríthető ki, ugyanis még nem minden leányvállalat beszámolója nyilvános. Ami biztos: a Civil Értéklogisztika Zrt.-től 800 millió forintos osztalék érkezett.