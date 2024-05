Beáldozná saját nácijait az európai jobbszél

Nem egész két héttel az EP-választások előtt látszólag tektonikus mozgások zajlanak az európai jobboldalon, és ezek már a következő ciklusban is átrendezhetik a nagy pártcsaládok erőviszonyait, de az is bizonytalanná vált, hogy Ursula von der Leyen folytathatja-e majd bizottsági elnökként. Az új jobboldali egységfrontot az elmúlt években Orbán Viktor maga szerette volna megteremteni, de most nem ő, hanem Le Pen és az olasz miniszterelnök, Meloni a főszereplő. Lehet, hogy a június 9-i választások után a némileg meggyengülő Fidesznek mögéjük kell besorolnia egy általuk vezetett új jobboldali táborba, már ha a magyar kormánypártnak is lesz helye ebben a tömbben.

Az események látszólag hirtelen eszkalálódtak egy május 18-i interjú után. Az olasz La Repubblica Maximilian Krahot, a német szélsőjobboldali AFD európai listavezetőjét szólaltatta meg, a Németországban csak “Mad Max” néven emlegetett politikus többek között arról beszélt, hogy soha nem mondana valaki bűnözőnek csak amiatt, mert az illető történetesen SS-egyenruhát viselt a II. világháborúban.

A német bajtársak már nem a mi bajtársaink

Krah az AFD-n belül is provokatív figurának számított korábban is, ami a párton belül ugyan népszerűséget hozott neki, de kifelé egyre kevésbé volt vállalható. Miután a parlamenti asszisztensét kínai titkosszolgálati kapcsolatok gyanújával áprilisban letartóztatták Brüsszelben, otthon pedig a német ügyészség vizsgálja az irodájába érkező gyanús kifizetéseket (a német szélsőjobbos politikus rajta van a Putyin-közeli orosz oligarcha, Viktor Medvedcsuk állítólagos fizetési listáján is), a saját pártja is arra kérte, hogy vegyen vissza, inkább ne vegyen részt aktívan az európai kampányban.

photo_camera Maximilian Krah, az AFD európai listavezetője. Fotó: SEBASTIAN WILLNOW/dpa Picture-Alliance via AFP

Ezután jött az olasz interjú könnyen nácimosdatónak hallható mondata. Ez ugyan a saját kemény magnál működhet, de máshol már kevésbé, és kicsiben arra is rávilágít, milyen nehezen leküzdhető ellentmondásai vannak a radikális jobboldali erők európai koalícióépítésének, ha mondjuk a német és a francia “nemzeti oldal”-nak kellene közös hangot találnia.

Az interjú után Marine Le Pen pártja, a francia Nemzeti Tömörülés (RN) villámreagált, és bejelentette, hogy azonnal megszakítja a kapcsolatot a német AFD-vel, majd két nappal később kizáratták a németeket az európai Identitás és Demokrácia (ID) pártcsaládból is. Ez ilyen kevéssel az EP-választás előtt alapjaiban rengeti meg a legjobboldalibb jobboldali európai frakciót, akik arra készültek, hogy júniusban a jobboldal növekvő népszerűségét realizálva legalább 80 európai mandátumot szerezhetnek.