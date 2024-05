Totális háborús pszichózis egy ferencvárosi lépcsőházban

A Fidesz a múlt héten a Mexikói úton még csak közterületi plakátokkal hirdette a totális háborús pszichózist, aminek a környéken a csodájára jártak, a zuglói momentumos polgármesterjelölt pedig át is ragasztotta a plakátokat.

link Forrás

A Fidesz most új szintre emelte az orwelli nyomasztást, és már megoldotta azt is, hogy szórólapokkal magánterületet plakátoljon tele azzal, hogy HÁBORÚ. Ma délután így néztek ki egy ferencvárosi társasház postaládái:

photo_camera Fotó: Mester Petra, olvasónk

Öt perccel később az ellenzéket minden alap nélkül háborúpártizó spam már az ott lévő kukában nyugodott:

photo_camera Fotó: Mester Petra, olvasónk

A plakáton/szórólapon szereplő Magyar Péter nemrég közölte, hogy feljelenti a Fidesz elnökét rágalmazásért, amire Orbán Balázs, a kormányfő politikai igazgatója úgy reagált: „azt, hogy háborúpárti vagy-e, vagy sem, nem Te döntöd el, hanem a finanszírozóid és a futtatóid. S az a rossz hírem van számodra, hogy ők bizony mind háborúpártiak. Nem kicsit, nagyon. És bizony nem a menő napszemüveged miatt támogatnak Téged sem (ne haragudj, ha ezzel fájdalmat okozok), hanem azért, hogy végrehajtsd majd a parancsaikat. Úgyhogy tök mindegy, hogy mit mondasz, Te is háborúpárti leszel, illetve már most is az vagy.”