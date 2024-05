Elárasztotta az Instagramot a palesztin menekülttáborról készült AI-kép, és a sikere súlyos kérdéseket vet fel az internet jövőjéről

Világszerte letarolta az Instagramot egy kép, melyen egy menekülttábor sátrai láthatóak, ahogy a sátrakból az „All Eyes on Rafah”, azaz „Minden szem Rafah-n” felirat olvasható ki. A kép a mindössze 24 óráig látható Insta-sztorikban terjed, e cikk írásakor 46 millió megosztás fölött jár, de nyilván mire megjelenik a cikk, lesz az már lassan 50 is. Megosztotta már a Nobel-díjas Malala Yousafzai, a sztárfocista Ousmane Dembélé, a spanyol miniszterelnök-helyettes, Yolanda Díaz vagy a Bridgertonban szereplő Nicola Coughlan is.

A képnek nemcsak az a különlegessége, hogy messze ez lett a legvirálisabb palesztinpárti tartalom, ami a tavaly októberi háború kezdete óta elterjedt az interneten, hanem hogy teljesen nyilvánvalóan AI generálta alkotásról van szó, és épp emiatt hamar nagyon jelentős vita alakult ki arról, hogy mit is jelent mindez a különféle online tiltakozások, politikai cselekvés és úgy általában, az internet jövője szempontjából.

Rafah a Gázai övezet legdélebben fekvő városa, közel az egyiptomi határhoz, és miután válaszul a Hamász által elkövetett október 7-ei terrortámadásra Izrael háborút indított a palesztin területek ellen, rengetegen menekültek ide a légitámadások elől.