Lelőtték a világ legnagyobb botnetjét, állítja az Egyesült Államok

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma közölte, hogy lelőtték azt a rosszindulatú globális programhálózatot, amelyen keresztül 5,9 milliárd dollárt lophattak el, és más bűncselekmények elkövetéséhez is használták.

Ahhoz, hogy leszámoljanak „a világ valaha volt legnagyobb botnetjével”, és így elkapják az azt feltehetőleg működtető kínai állampolgárságú YunHe Wangot, többek közt az FBI, a szingapúri és thaiföldi bűnüldöző szervek, valamint a Microsoft együttműködésére volt szükség.

A botnet rosszindulatú programokkal fertőzött számítógépek hálózata, amelyet jellemzően adathalászatra, spamek küldésére, DDoS-támadásokra használnak.

Wangot többek közt számítógépes csalás elkövetésére irányuló összeesküvéssel és pénzmosással vádolják, ha minden vádpontban elítélik, maximum 65 év börtönre számíthat.

A vád szerint Wang társaival 2014 és 2022 között mintegy 150 szerverről hozta létre és üzemeltette a 911 S5 nevű botnetet, ami csaknem 200 országban több mint 19 millió IP-címet tört fel. A botnetet kibertámadások, nagyszabású csalások, gyermekek kizsákmányolása, zaklatás, bombafenyegetések és exportjogsértések végrehajtására használták.

A most leleplezett hálózat azt is lehetővé tette a kiberbűnözők számára, hogy lopott hitelkártyákkal vásároljanak vagy mossanak pénzt, illetve az IP-címekhez való hozzáférést is eladták, csak ezekért Wang nagyjából 99 millió dollárt kapott.