Meghekkeli-e Magyar Péter és az ellenzék élőben az állami tévét? Sarokba szorítható-e fideszezéssel Vitézy Dávid?

A választás megnyerése a cél, de ahhoz nem árt, ha jól szerepelünk a Nagy Kampányvitán, ehhez viszont kulcsfontosságú, hogy megnyerjük a kampányvita részleteiről szóló vitát.

Bonyolultan hangzik, nem véletlen, hogy jó körülményesen jutottunk el odáig, hogy most végre két napon belül kétszer is leülnek egymással a jelöltek egy élő vitára. Nem mindenki, és nem is biztos, hogy klasszikus vitának lesz nevezhető ez az egész, de vegyük sorra.

Az idei választások két fontos új szereplője, akiknek a politikai üzeneteire és céljaira sokan kíváncsiak, és akiknek nagy lehetőség, de kockázat is egy élő vita, az Magyar Péter és Vitézy Dávid. Nem csoda, hogy ők voltak azok, akik így vagy úgy, de leginkább beleálltak a vitaszervezés körüli csatákba, végig igyekeztek tematizálni ezzel is, folyamatos kampányeszközként használták, legalább ugyanolyan fontosnak tekintve, mint magát a vitát.

Csak az állami tévé

Magyar Péter vezeti a Tisza Párt EP-listáját vezeti, a pártnak nincs főpolgármester-jelöltje, így adta magát, hogy ő egy EP-listavezetői vitán mérje össze magát a többiekkel.

Magyar április elején még azért megpróbálkozott azzal, hogy Orbánt és Gyurcsányt hívta ki, azzal a politikai üzenettel, hogy a kettő úgyis ugyanaz. Aztán gyorsan kiderült, hogy ez nem fog összejönni, a DK rögtön Dobrev Klárát ajánlotta partnerként, és Deutsch Tamás fideszes listavezető is közölte, hogy bárkivel leül, ami egyfelől meglepő volt, mert 2019-ben a fideszes listavezető, Trócsányi László nem volt ott az akkori Partizán-műsorban. Másfelől viszont nem, Deutsch a Fidesznek az egyik olyan embere, aki szívesen szerepel, viszonylag könnyű elérni őt a kormányfüggetlen médiának is, és hajlandó belemenni adok-kapokba. A beszédtéma onnantól az EP-listavezetői vita lett.

Megint Magyarra szegeződtek a tekintetek, ő pedig első lendületből egy kommentben közölte, hogy "drogos, közpénzfaló bohócokat se Budapesten se Brüsszelben nem veszik komolyan. Ezért aztán sem beszélgetni sem vitatkozni nem érdemes velük. Ennyi". Aztán meggondolta magát, és végül azt posztolta, hogy rendben van, de ő csak a köztelevízióban hajlandó vitázni, egy kampányeseményén pedig arról beszélt, hogy ha ez tíz napon belül nem történik meg, tüntetést szervez az épület elé.

Az MTVA előbb azt közölte, hogy nem enged a zsarolásnak, aztán taktikát váltott, és bejelentette, hogy elkezdték egy vita szervezését. Megint Magyar jött: csak akkor vitázik, ha élőben és főműsoridőben megy, és ha nem ül oda mind a 11 listavezető.

Ez az MTVA-t ismerve nem tűnt reálisnak. Élő adásban, főműsoridőben teret adni Magyarnak és Dobrevnek? Interjúban még csak-csak, azt egy műsorvezető el tudja vinni olyan irányba, amilyenbe ő gondolja, legyen az akármilyen abszurd, de egy klasszikus vitában?

Magyar viszont ragaszkodott a kikötéseihez. Nem is ment el a Partizán által szervezett vitára május 17-én, ahova egyébként Deutsch sem. Utóbbi arra hivatkozott, hogy a "dollármédia" Partizán szekerét nem kívánja tolni. Azon a vitán így négy párt politikusa volt ott, a beszámolónkat itt olvashatják róla.

Magyar Péter folyamatosan érkező, újabb és újabb feltételeit egy idő után többen is elkezdtek úgy értelmezni, hogy egyáltalán nem akar vitázni, hiszen akkor még reménytelennek tűnt, hogy létrejöhet egy ilyen esemény az állami médiában, és abban sem volt logika, hogy ettől függetlenül miért nem megy be egy nagy nézettségű tévébe szerepelni.

Május 21-én azonban a DK-s Molnár Csaba váratlanul a Facebookon jelentette be, hogy az MTVA-tól kapott meghívó alapján a tévé megrendezi a vitát, élőben, főműsoridőben, mégpedig május 30-án, este nyolckor, a Várkert Bazárban. A feltételek elég kötöttek: mind a 11 párt listavezetője egyszerre ül asztalhoz, mindenkinek összesen 8 perce lesz, ami úgy oszlik el, hogy egy 1 perces bemutatkozás után három meghatározott témában lesz 2-2-2 percük, végül 1 perces végszóban reagálhatnak az addig elhangzottakra.

Hogy ez nevezhető-e vitának, vagy inkább öt darab hiperrövid kiselőadás lesz egy politikailag "elinflált" környezetben, 1 százalék körüli támogatottságú pártokkal felduzzasztott társaságban, az jó kérdés. Nem erősíti az elfogulatlanság és a hitelesség érzetét a sajátos témaválasztás, és a műsorvezetők személye sem. Az MTVA mindenesetre talán a legjobb kármentést választotta, hogy ne tüntessenek az épülete előtt, ne olvassák a fejükre a totális állampártiságot, de azért nagy kockázata ne legyen az általuk szervezett "vitának".

A Kétfarkú Kutyák szerint kabaré az egész, úgyhogy ők a humorista Brutit küldik vitázni. A momentumos Donáth Anna a tévének azt a kitételét nem akarta aláírni, hogy résztvevőként vállalja a szervezési feltételeket, például, hogy a megadott témákban beszél. A tévé erre reagálva közölte, hogy "szeretettel várják" őt.

Magyar Péter sokáig lebegtette, hogy részt vesz-e ilyen feltételekkel a műsorban, bejelentette, hogy tüntetést szervez a helyszín, a Várkert Bazár elé a vita idejére, majd végül újságírói kérdésre tisztázta: elmegy a vitára, de ő is arról fog beszélni, ami a magyar embereket érdekli, áll elébe a kizárásnak, annak Rogán és az MTVA lesz a felelőse. A Várkert Bazár környékén egyébként nem lesz egyedül, a Kétfarkú Kutyák a is odahívták a szimpatizánsaikat.

Gyurcsányozás és fideszezés után egy vita nélkülük

A főpolgármester-jelölti vita összehozása sem ment zökkenők és hiányzók nélkül.

Karácsony az elején, még márciusban a "Vitézy=Fidesz" politikai üzenetét próbálta nyomni azzal, hogy ő szívesen vitázik, de csak akkor, ha már eldőlt, ki kinek a javára lép vissza Szentkirályi és Vitézy közül, hiszen mindketten fideszesek.

Szentkirályi Alexandra pedig annyira belepörgött a gyurcsányozásba, hogy közölte: nem ül le vitázni Karácsonnyal, mert ő Gyurcsánnyal és Vitézyvel képzelne el egy vitát. Ezzel ő ki is esett a történetből.

Gulyás Márton, a Partizán műsorvezetője egy április 25-i Karácsony-interjú legvégén meglepetésere azzal konferálta le a beszélgetést, hogy Karácsony és Vitézy is igent mondott nekik egy május végi élő vitára, majd kért egy újabb megerősítést a részvételre ott, élőben Karácsonytól, amit meg is kapott.

Május 14-én jött a bejelentés: lesz élő vita a Partizánon, május 31-én. Vitézy ezt azzal a kommentárral tette ki Facebookra, hogy "lett eredménye", hogy ő hetek óta kezdeményezi a jelölti vitát, és bírálta Karácsonyt, hogy - sajtóhírek szerint - az RTL és az ATV hasonló megkeresésére nem mondott igent.

Vitézy "Karácsony gyáva" kommunikációja a rákövetkező napokban még jobban felerősödött, főleg, hogy Karácsonyék a partizános bejelentés után hivatalosan is visszautasító választ adtak az ATV-nek.

Tétek és lehetőségek

Így áll a helyzet a dupla választás előtt vitaügyileg. Jön két különböző formátum, más szereplőkkel, más helyszínnel, és valószínűleg más hangulatban.

Hogy az egésznek mekkora tétje van, az kérdés. Volt idő, amikor más volt a helyzet, sokak szerint a 2006 tavaszi Orbán-Gyurcsány vitán például sok múlott, Gyurcsány felülkerekedett, majd a választást is megnyerte. Orbán azóta nem áll ki vitázni az ellenfeleivel, ennek megfelelően a köztévében az volt az utolsó politikai vita, mint az a Lakmusz gyűjtéséből kiderül. Ráadásul politológiai közhely, hogy a vita mindig a kihívónak kedvez, a pozícióban lévők inkább csak veszíteni tudnak azzal hogy számonkérik őket.

A mostani EP-s tévéadásban a formai keretek miatt klasszikus vitára, érvek ütköztetésére, egymás szavába vágásra aligha készülhetünk. Ha mindenki tartja magát a szabályokhoz, beleértve a tematikát, akkor ez minden idők egyik legunalmasabb politikai vitája lehet, amiben csak az lesz izgalmas, hogy Magyar Péter hogyan működik egy olyan helyzetben, amelyben más politikusokkal szerepel együtt. A vetélytársai róla szóló állításaira, vádjaira kell reagálnia, nem tudja faképnél hagyni a riportert, nem tudja letiltani a nyilatkozatát, és nem tud Facebook-posztban reagálni, hogy minden hazugság, és Rogán.

De hiba lenne, ha egy ilyen lehetőséget parlagon hagynának a szereplők.

Magyar Péter, Donáth Anna és Dobrev Klára megszólalásaiból, Bruti stúdióba küldéséből felsejlik egy olyan forgatókönyv, hogy az előre megadott feltételeket, témákat, kérdéseket félredobva igyekeznek majd minél erősebbeket (viccesebbeket) mondani a NER-ről a köztévében, és azt sem bánják, ha ennek az a vége, hogy elveszik tőlük a szót, vagy kizárják őket. Láttunk már ilyen MTVA-hekkelést 2018-ban. Magyar Péter ráadásul, ha esetleg úgy alakul, pont az ott gyülekező híveihez sétálhat ki a stúdióból, azt kommunikálva, hogy ellehetetlenítették őt a köztévében, ami erős pillanat lenne médiailag.

A főpolgármester-jelölti vita a nagypolitikai szálak és vádak, orbánozás és gyurcsányozás miatt lehet érdekes. Vitézynél a tét, hogy meg tudja-e győzni a a Karácsonnyal elégedetlen, de Fidesz-ellenes szavazókat, hogy ő sem fideszes, annak ellenére, hogy államtitkár volt, rokonságban áll az Orbán-családdal, és annak az Ungár Péternek a pártjában indul, aki szintén családi vonalon köthető a miniszterelnökhöz. Karácsonynak pedig arra az állításra kell majd várhatóan reagálnia, hogy pont ő az, aki pártpolitikai logikák alapján működik, ő Gyurcsány embere, és a Fidesz-DK harc, a kormánnyal hadban álló DK városházi uralma megbénítja Budapestet.

Ebben a vitában még akár a szakpolitika is hangsúlyt kaphat, egyrészt a két fél habitusa is olyan, hogy képesek érdemi dolgokról beszélni propagandaszólamok helyett, másrészt Vitézy városfejlesztési, közlekedési szakértő, Karácsony pedig öt éve irányítja a várost, így fel lehet készülve konkrét ügyekben is. Ráadásul mivel Vitézy is viselt magas, fővároshoz kapcsolódó tisztséget a BKK, majd a Budapesti Fejlesztési Központ élén, így egymás múltbeli teljesítményéről is jól el tudnak majd vitatkozni.