Negyvenkét góllal kellett nyerniük a kerekegyházi U14-es focistáknak, annyival nyertek

A BLASZ IV. osztályú focibajnokságban a Szent István II. csapatának 15 góllal kellett nyernie a bajnoki cím megnyeréséhez, és mit tesz isten, 17-2-re nyertek is, írtuk szerdán.

Egy olvasónk szerint ez semmi. Bács-Kiskun U14-es bajnoksága Északi csoportja zárófordulójában a Kerekegyházának 42 góllal kellett megvernie a Pálmonostorát ahhoz, hogy ne a Kunszentmiklós legyen a bajnok. Nem fogják kitalálni: a Kerekegyháza 43-1-re győzött, ahogy erről a baon.hu még vasárnap beszámolt.

Előbb a pálmonostoriakat kerestük. Hogyan tudtak 43-1-re kikapni? A klub egyik vezetője (névvel amúgy egyik megkeresett klubnál sem akartak nyilatkozni) azt mondta, hogy az 1600 lelkes falu klubjának a lehetőségeit össze sem lehet hasonlítani a 6-8-10-ezres települések csapataikéval. A nagy különbségű vereség oka szerinte az, hogy többen is visszajátszottak az U16-os csapatból. Erre a szabályok megadják a lehetőséget.

Ezzel együtt nagyon furcsa, hogyan lehet 43 gólt lőni egy futballmeccsen? Különösen úgy, hogy a serdülők meccsei nem is 90, hanem csak 80 percesek. Ha egy középkezdésre 20 másodpercet számolunk, akkor máris lejön a meccsből 15 perc, marad 65 az összesen 44 gólra. Vagyis majdnem percenként kellett betalálni a kapuba, ami azért ilyen szinten is ritkaság. A csoport idei gólrekordja, ha a 44 gólos vitatott meccset nem számítjuk, 27-0 volt. Éppen a mostani kárvallott Kunszentmiklós verte meg ennyire a Pálmonostorát.

A nyertes is hitetlenkedve fogadná

A 43-1-re nyerő U14-es csapat edzője, Király Viktor egy posztban emlékezett meg a győzelemről, és ő maga is azt írta: „Ha valaki nekem mesélné, valószínű hitetlenkedve fogadnám” – írta. Ezután hosszan magyarázta, miként kaptak ki korábban, szerinte bírói közreműködéssel a Kunszentmiklóstól, pedig a döntetlent megérdemelték volna. És ha az a meccs döntetlen, akkor nem lettek volna ilyen lehetetlen helyzetben, ha bajnokságot akarnának nyerni.

Az ominózus meccsen ötven gólt kért a játékosaitól. (A két meccset egy időben játszották, vagyis nem lehetett előre tudni, mekkora gólkülönbség kell a bajnoki címhez. A Kunszentmiklós amúgy 1-0-ra nyert.) Megfogadta a játékosai előtt azt is, hogy lefutja a maratont, ha meglesz a 40 gól, szerinte ez hatott. És közben azt is kérte a játékosaitól és a szülőktől, hogy folyamatosan dicsérjék az ellenfelet, ne legyenek sportszerűtlenek, nehogy elmenjen a kedvük, és levonuljanak a pályáról. Emiatt még örült is az ellenfél góljának. A meccs végén a győztes gyerekek sírtak, nem hitték, hogy megvan a bajnoki cím, hiszen elmaradtak az 50 góltól. A győztes edző a mészárlás miatt bocsánatot kért a pálmonostoraiaktól, a hozzáállásukat arra a bíróra fogta, aki miatt szerinte kikaptak a Kunszentmiklóstól. Amikor a telefonok idegőrlő frissítgetése után megtudták, hogy a Kunszentmiklós csak 1-0-ra nyert, kiszakadt belőlük a boldogság.

És hogyan néz ki mindez a bajnoki címtől rosszabb gólkülönbség miatt eleső kunszentmiklósiak szemszögéből? Itt egy szülővel tudtunk beszélni. Azt mondta, hogy nekik is gyanús az eredmény, a labdarúgás elmúlt 30-40 évében szerintük nem fordult elő ilyesmi, de a versenykiírás szabályai szerint semmit sem tehetnek. Csak olyan mérkőzést óvhatnak meg ugyanis, amelyiken ők is részt vettek. Az MLSZ Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatóságának mindenesetre írásban jelezték az aggályaikat.

Az sem segíti a megnyugvást, hogy a kerekegyháziak meccsét, ők úgy tudják, kerekegyházi bíró vezette, ami persze nem tilos, de ilyen kiélezett helyzetben szerencsésebb lett volna ezt elkerülni.

A meccs végén a játékvezetők az MLSZ adatbázisába töltik fel az eredményeket. Várták, mikor derül ki, mi történt Kerekegyházán. Negyvennégy gólt elkönyvelni nyilván nem egyszerű. Közben a kunszentmiklósiak szerint telefonon is beszélt egymással a két játékvezető, vagyis a 43-1-es végeredmény az 1-0 ismeretében lett feltöltve. Az viszont még az aranyérmet elvesztő csapat szerint sem perdöntő, hogy a jegyzőkönyv szerint a 60. percben három gól is született, ami fizikai képtelenség. A jegyzőkönyvek ugyanis sokszor nem pontosak, számtalanszor előfordul, hogy a gólszerzők nevei nem stimmelnek, esetleg a góllövés ideje vagy, ne adj isten, a gólszám sem. A kunszentmiklósi gyerekek csalódottak voltak, nyilván vérmérsékletük szerint dolgozzák fel a történteket. Szeretnék, ha a gyerekek büszkék lennének, hiszen a bajnok Kerekegyháza ellen a megszerezhető 6 pontból négyet szereztek.

(Címlapkép: fotó a meccsről a Kerekegyházi SE labdarúgó szakosztályának Facebook-oldaláról)