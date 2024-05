„Ön elítélné a klubot, ha például az orosz Gazprommal kötne szponzori megállapodást?”

Egy hónapja merült fel, hogy az orosz Gazprom lehet a Ferencváros nagyszponzora, amivel, ha csakugyan így lenne, több baj is van. A Gazprom az Ukrajnára támadó Oroszország állami földgázkereskedője, és így a háború egyik szponzora. A Gazprom a 2022-ben kitört háborúig a Bajnokok Ligája főszponzora is volt, de az UEFA szakított velük. Igaz, azzal nem tudtak/akartak semmit sem kezdeni, hogy a BL-szereplő belgrádi Crvena Zvezda mezén ott van a Gazprom logója.

A Ferencváros most egy kérdőívet küldött ki a futballcsapat bérleteseinek. Minden szezon végén van ilyen, megkérdezik a szurkolókat, hogy mennyire voltak megelégedve a mögöttünk álló szezonnal, mit várnak az újtól, stb. Most azonban van több olyan kérdés is, ami a csapat esetleges főszponzorára kérdez rá.

„Ön szerint, ha jogilag lehetséges egy szponzorral való megállapodás, akkor az FTC-nek tekintettel kell lennie a lehetséges partner politikai szempontok alapján történő megítélésére?”

Így hangzott a bemelegítő kérdés, amire négy válasz volt adható:

Igen, mert nemcsak a pénz számít, hanem a klub megítélése is. Nem, ha olyan magas a támogatás összege, hogy az nagyon lendít a klubon. Nem, mert politikailag elfogultak azok, akik az FTC-t ezért támadják. Nem tudom.

Ezután tértek a lényegre, és nemcsak a Gazpromot szondáztatták, bár minden bizonnyal se a Huawei, se a Shell szponzori szerepvállalásának nincs reális esélye:

„Ön elítélné a klubot, ha például a kínai Huawei Technologies (sic!) infokommunikációs technológiai vállalattal kötne szponzori megállapodást?”

„Ön elítélné a klubot, ha például az orosz Gazprom olaj- és gázipari céggel kötne szponzori megállapodást?”

„Ön elítélné a klubot, ha például a Royal Dutch Shell multinacionális olajvállalattal kötne szponzori megállapodást?”

A szponzori találgatásokra a Ferencváros nem, a Külgazdasági és Külügyminisztérium egy hónapja már reagált: „Minél több nagy nemzetközi vállalat fektet be a magyar sportba, annál jobb. Ráadásul a Gazprom nem szerepel a szankciós listán”